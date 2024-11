बुढ़ापे में अस्थमा की तकलीफ के लिए फायदेमंद है ये 3 आयुर्वेदिक उपाय

अस्थमा लिए आयु​र्वेदिक टिप्स : Ayurvedic Tips for Asthma यह भी पढ़ें Weight loss करने के लिए महिलाएं करें इन 5 टिप्स को फॉलो, जल्दी घटने लगेगा वजन अस्थमा में तुलसी का सेवन : Tulsi consumption in asthma कफ की समस्या में होने पर तुलसी फायदेमंद होती है। इसके में कई गुण मौजूद होते हैं। यदि आप तुलसी का सेवन करते हैं तो इससे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जमा कफ को दूर करने में मदद मिलती है। साथ ही इसका सेवन सांस की नली के सूजन को भी कम करता है। इसके लिए आपको 5-10 तुलसी की पत्तियों को पानी में डालकर उबालना है और जब हल्का गुनगुना हो जाए इसमें शहद मिलाकर पी लेना चाहिए। यदि आप दिन में दो से तीन बार इसका सेवन करते हैं तो इससे खांसी में सुधार होता है और गले में जमा कफ दूर हो जाता है। कफ की समस्या में होने पर तुलसी फायदेमंद होती है। इसके में कई गुण मौजूद होते हैं। यदि आप तुलसी का सेवन करते हैं तो इससे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जमा कफ को दूर करने में मदद मिलती है। साथ ही इसका सेवन सांस की नली के सूजन को भी कम करता है। इसके लिए आपको 5-10 तुलसी की पत्तियों को पानी में डालकर उबालना है और जब हल्का गुनगुना हो जाए इसमें शहद मिलाकर पी लेना चाहिए। यदि आप दिन में दो से तीन बार इसका सेवन करते हैं तो इससे खांसी में सुधार होता है और गले में जमा कफ दूर हो जाता है।

अस्थमा में मुलेठी का सेवन : Consumption of liquorice in asthma आयुर्वेद का मानना है कि मुलेठी कफ की लिए एक सर्वोतम औ​षधि होती जो कफ को गले में रोकन से रोकती है। मुलेठी में ऐसे गुण होते है जो कफ को शांत करने में फायदेमंद होते हैं। इसलिए मुलेठी अस्थमा के ​मरीजों के लिए फायदेमंद है। यदि आप मुलेठी के चूर्ण को शहद या गुनगुने पानी के साथ मिलाकर पीना शुरू करते हैं तो इससे फेफड़ों से जुड़ी समस्याओं में फायदा मिलता है।