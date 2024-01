कोविड से संक्रमित गर्भवती माँओं के बच्चों में सांस लेने में तकलीफ का खतरा तीन गुना ज़्यादा

Submitted by:

जयपुरPublished: Jan 26, 2024 11:50:16 am

न्यूयॉर्क: एक नए अध्ययन में पाया गया है कि जिन गर्भवती महिलाओं को कोविड-19 हो जाता है, उनके स्वस्थ, पूर्णकालिक शिशुओं में सांस लेने में तकलीफ होने का खतरा तीन गुना ज़्यादा होता है, भले ही शिशु खुद संक्रमित न हों. यह शोध 'नेचर कम्युनिकेशंस' पत्रिका में प्रकाशित हुआ है.

Babies of Covid-Infected Moms Have Triple Risk of Breathing Trouble