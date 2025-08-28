Banana Peel Benefits: अब कचरे में न फेंके केले का छिलका, सेहत का नेचुरल बूस्टर, रिसर्च ने किया साबित

Banana Peel Benefits: केला हमारे खानपान का एक जरूरी हिस्सा है। यह न सिर्फ स्वादिष्ट होता है, बल्कि शरीर को तुरंत एनर्जी देने के लिए भी जाना जाता है। अक्सर लोग केला खाने के बाद उसका छिलका कचरे में फेंक देते हैं, लेकिन हाल के वैज्ञानिक अध्ययनों ने यह साबित किया है कि केले का छिलका सेहत के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है।
अमेरिकन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक रिपोर्ट बताती है कि केले के छिलके में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-माइक्रोबियल गुण शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालते हैं और हमें कई बीमारियों से बचाते हैं।
जापान के वैज्ञानिक सोमेया और उनकी टीम के अनुसार, केले के छिलके में गैलोकैटेचिन नाम का शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो शरीर को भीतर से डिटॉक्स करने और रोगों से लड़ने में मदद करता है। वहीं, इंडोनेशिया में हुई रिसर्च के मुताबिक, छिलके में मौजूद फ्लावोनोइड्स, टैनिन और सैपोनिन जैसे तत्व फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं। यही फ्री रेडिकल्स शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं।
इतना ही नहीं, केले का छिलका एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है। रिसर्च में पाया गया कि यह ई.कोलाई, साल्मोनेला और स्टेफाइलोकोक्स जैसे खतरनाक बैक्टीरिया को खत्म करने में सक्षम है, जो पेट की खराबी, बुखार और दांत-मसूड़ों की बीमारियों का कारण बनते हैं।
इसके अलावा, छिलके में मौजूद गैलिक एसिड, फेरुलिक एसिड और कैटेचिन फंगस से भी लड़ने की क्षमता रखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अगर केले के छिलके का उपयोग प्राकृतिक रंग (Natural Dye) के रूप में भी किया जाए, तो इसकी एंटीबैक्टीरियल शक्ति बरकरार रहती है। कपड़ों को रंगने में इसका इस्तेमाल करने पर वह रंग कपड़ों को बैक्टीरिया से बचाने में भी मददगार साबित होता है।