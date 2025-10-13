Beauty Parlour Stroke Syndrome: महिलाओं के लिए अलर्ट! हेयर वॉश के दौरान हो सकता है ब्रेन स्ट्रोक, जानिए कैसे

यह एक मेडिकल कंडीशन है, जिसमें हेयर वॉश बेसिन पर गर्दन को लंबे समय तक पीछे की ओर झुकाकर रखने से गर्दन की नसों (वर्टिब्रल आर्टरीज) पर दबाव पड़ता है। ये आर्टरीज हमारे दिमाग के पिछले हिस्से तक ब्लड पहुंचाती हैं। जब इन पर अत्यधिक तनाव पड़ता है या इनमें चोट लगती है, तो ब्लड फ्लो रुक सकता है। यही स्थिति कभी-कभी स्ट्रोक (Brain Stroke) का कारण बन जाती है। सीधे शब्दों में कहें, हेयर वॉश बेसिन पर लंबे समय तक एक ही मुद्रा में सिर रखने से दिमाग तक जाने वाला ब्लड फ्लो प्रभावित होता है, जिससे चक्कर आना, सिर दर्द, धुंधला दिखना या बोलने में परेशानी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं।