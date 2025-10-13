Beauty Parlour Stroke Syndrome: महिलाओं के लिए अलर्ट! हेयर वॉश के दौरान हो सकता है ब्रेन स्ट्रोक, जानिए कैसे

Beauty Parlour Stroke Syndrome (photo- gemini ai)
Beauty Parlour Stroke Syndrome: अक्सर हम खुद को रिलैक्स करने या सुंदर दिखने के लिए ब्यूटी पार्लर या सलून जाते हैं। हेयर वॉश, मसाज या हेयर ट्रीटमेंट करवाने से हमें तरोताजा महसूस होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही सामान्य-सी लगने वाली प्रक्रिया कभी-कभी गंभीर स्वास्थ्य खतरे का कारण बन सकती है? मेडिकल साइंस में इसे ब्यूटी पार्लर स्ट्रोक सिंड्रोम (Beauty Parlour Stroke Syndrome) कहा जाता है। यह एक दुर्लभ लेकिन खतरनाक स्थिति है, जो सलून में हेयर वॉश करवाते समय हो सकती है।
यह एक मेडिकल कंडीशन है, जिसमें हेयर वॉश बेसिन पर गर्दन को लंबे समय तक पीछे की ओर झुकाकर रखने से गर्दन की नसों (वर्टिब्रल आर्टरीज) पर दबाव पड़ता है। ये आर्टरीज हमारे दिमाग के पिछले हिस्से तक ब्लड पहुंचाती हैं। जब इन पर अत्यधिक तनाव पड़ता है या इनमें चोट लगती है, तो ब्लड फ्लो रुक सकता है। यही स्थिति कभी-कभी स्ट्रोक (Brain Stroke) का कारण बन जाती है। सीधे शब्दों में कहें, हेयर वॉश बेसिन पर लंबे समय तक एक ही मुद्रा में सिर रखने से दिमाग तक जाने वाला ब्लड फ्लो प्रभावित होता है, जिससे चक्कर आना, सिर दर्द, धुंधला दिखना या बोलने में परेशानी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं।
गर्दन को ज्यादा पीछे झुकाना: हेयर वॉश बेसिन पर सिर रखने से गर्दन एक अस्वाभाविक स्थिति में चली जाती है, जिससे नसों पर दबाव पड़ता है।
लंबे समय तक एक ही पोजिशन में रहना: हेयर स्पा, कलर या ट्रीटमेंट के दौरान गर्दन देर तक झुकी रहती है, जिससे दबाव बढ़ता है।
ब्लड क्लॉट बनने का खतरा: लगातार दबाव से आर्टरी को नुकसान पहुंच सकता है, और ब्लड क्लॉट बनने की संभावना रहती है।
पहले से मौजूद बीमारियां: हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा या स्मोकिंग करने वालों में यह खतरा ज्यादा रहता है क्योंकि उनकी नसें पहले से कमजोर होती हैं।
हेयर वॉश के समय गर्दन के नीचे तौलिया या छोटा तकिया रखें ताकि झुकाव कम हो।लंबी सर्विस के दौरान थोड़ी-थोड़ी देर में सिर सीधा कर लें। अगर चक्कर, दर्द या बेचैनी महसूस हो तो तुरंत स्टाफ को सूचित करें। अगर आपको ब्लड प्रेशर या अन्य हेल्थ प्रॉब्लम है तो पहले से ही पार्लर स्टाफ को जानकारी दें।
बड़ी खबरेंView All
स्वास्थ्य
ट्रेंडिंग
लाइफस्टाइल