Kulthi dal के अनेक फायदे प्रोटीन के साथ वजन कम करने में भी कारगर

कुलथी दाल का सेवन करें दुबले पतले लोग Thin people should consume Kulthi dal जो लोग काफी दुबल पतले है और शरीर में कमजोरी फिल करते हैं। उन लोगों को कुलथी दाल का सेवन करना चाहिए। कुलथी दाल में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मौजूद होता है। गर्भावस्था के दौरान डॉक्टर महिलाओं को इसका सेवन करने कि सलाह देते हैं। कुलथी दाल का सेवन बच्चे से लेकर बूढ़ा व्यक्ति कोई भी कर सकता है। यह दाल सभी के लिए फायदेमंद होती हैं।

एक्सपर्ट कहते हैं कि कुलथी की दाल का चूर्ण बनाकर उसे पानी के साथ सेवन कर सकते हैं. इसके अलावा भीगी हुई कुलथी की दाल को चबाकर भी खाया जा सकता है. जिन्हें पथरी है वह 5 से 7 दिनों तक लगातार इसका सेवन करें। इससे पथरी की समस्या से राहत मिल सकती है।