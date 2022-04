दिल से लेकर वेट लॉस तक में फायदेमंद हैं ये फूड्स, जानिए कब और कैसे खाएं

हार्ट की सेहत को स्वस्थ बना के रखने के लिए डाइट के ऊपर विशेष रूप से ध्यान रखने कि अधिक आवश्य्कता होती है। इसलिए आज हम आपको ऐसे फूड्स के बारे में बताएंगें जो हार्ट की सेहत को स्वस्थ बना के तो रखते ही हैं साथ ही साथ वजन को कम करने में भी फायदेमंद साबित होते हैं।

आजकल कि लाइफस्टाइल और डाइट ऐसी हो गई है कि स्वास्थ्य से जुड़ी कोई न कोई परेशानी बनी ही रहती है। ऐसे में सेहत के ऊपर ध्यान देने कि अधिक आवश्य्कता होती है। सेहत के साथ-साथ हार्ट हेल्थ के ऊपर भी अधिक ध्यान देने कि जरूरत होती है। इसलिए आज हम आपको इन चीजों के बारे में बताएंगें जो न केवल हार्ट के लिए अच्छे होते है बल्कि इनके सेवन से आपका वेट भी कंट्रोल में रहता है।

\Berries, chia seeds green tea is beneficial in heart and weight loss