Cholesterol Control Tips: किचन में रखी ये 1 सस्ती चीज नसों से निकाल सकती है गंदा कोलेस्ट्रॉल! रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा, जानिए इस्तेमाल का सही तरीका

Cholesterol Control Tips (Photo- gemini ai)
Cholesterol Control Tips: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और बिगड़ते खान-पान का सबसे बुरा असर हमारे दिल पर पड़ रहा है। शरीर में LDL (Low-Density Lipoprotein) यानी 'गंदे कोलेस्ट्रॉल' का बढ़ना नसों में ब्लॉकेज पैदा करता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई में मौजूद एक छोटा सा मसाला इस जानलेवा खतरे को टालने की ताकत रखता है? हम बात कर रहे हैं दालचीनी (Cinnamon) की।
दालचीनी के असर को लेकर "National library of medicine & Alternative Medicine" में प्रकाशित एक व्यापक रिसर्च (Cinnamon: A Multifaceted Medicinal Plant) के अनुसार, दालचीनी में मौजूद 'सिनामाल्डिहाइड' और 'सिनामिक एसिड' नसों में जमा फैट को पिघलाने में मदद करते हैं।
इसके अलावा, American Journal of Clinical Nutrition की एक स्टडी में पाया गया कि रोजाना दालचीनी का सीमित सेवन करने से शरीर में ट्राइग्लिसराइड्स और 'बैड कोलेस्ट्रॉल' (LDL) का स्तर 27% तक कम हो सकता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि दालचीनी धमनियों (Arteries) में प्लॉक जमने की प्रक्रिया को धीमा करती है, जिससे रक्त का प्रवाह (Blood Circulation) सुचारू बना रहता है।
यहां इस्तेमाल के 3 सबसे प्रभावी तरीके दिए गए हैं:
दालचीनी वाला पानी (Cinnamon Water): रात को दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा (करीब 1 इंच) एक गिलास पानी में भिगोकर रख दें। सुबह इस पानी को छानकर खाली पेट पिएं। (How to make cinnamon water)
शहद और दालचीनी: 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर को एक चम्मच शहद में मिलाकर सुबह सेवन करें। यह मिश्रण नसों की सूजन (Inflammation) को कम करने में 'नेचुरल हीलर' का काम करता है।
दालचीनी वाली चाय: अपनी नियमित चाय में चीनी की जगह चुटकी भर दालचीनी पाउडर डालें। यह मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर फैट बर्निंग प्रोसेस को तेज करता है।
किसी भी नुस्खे को अपनाने से पहले विशेषज्ञों की सलाह महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद एवं जीवनशैली विशेषज्ञ डॉ. नवीन शर्मा के अनुसार "दालचीनी एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती है। लेकिन इसकी मात्रा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन भर में 1 से 3 ग्राम से ज्यादा दालचीनी नहीं लेनी चाहिए। खासकर लीवर के मरीजों को 'सीलोन दालचीनी' (पतली वाली) का ही चुनाव करना चाहिए।"
यदि आप पहले से ही खून पतला करने की दवाएं (Blood Thinners) ले रहे हैं या आपका शुगर लेवल बहुत कम रहता है, तो दालचीनी का प्रयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें।
डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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