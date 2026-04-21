Cholesterol Control Tips: किचन में रखी ये 1 सस्ती चीज नसों से निकाल सकती है गंदा कोलेस्ट्रॉल! रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा, जानिए इस्तेमाल का सही तरीका

Cholesterol Control Tips: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और बिगड़ते खान-पान का सबसे बुरा असर हमारे दिल पर पड़ रहा है। शरीर में LDL (Low-Density Lipoprotein) यानी 'गंदे कोलेस्ट्रॉल' का बढ़ना नसों में ब्लॉकेज पैदा करता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई में मौजूद एक छोटा सा मसाला इस जानलेवा खतरे को टालने की ताकत रखता है? हम बात कर रहे हैं दालचीनी (Cinnamon) की।