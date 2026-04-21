21 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Cholesterol Control Tips: किचन में रखी ये 1 सस्ती चीज नसों से निकाल सकती है गंदा कोलेस्ट्रॉल! रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा, जानिए इस्तेमाल का सही तरीका

Cholesterol Control Tips: नसों में जमा गंदा कोलेस्ट्रॉल (LDL) हार्ट अटैक की वजह बन सकता है। "Journal of Evidence-Based Medicine" की रिसर्च के अनुसार, दालचीनी का सही इस्तेमाल धमनियों को साफ रख सकता है। जानें पूरी विधि।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Apr 21, 2026

Cholesterol Control Tips

Cholesterol Control Tips (Photo- gemini ai)

Cholesterol Control Tips: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और बिगड़ते खान-पान का सबसे बुरा असर हमारे दिल पर पड़ रहा है। शरीर में LDL (Low-Density Lipoprotein) यानी 'गंदे कोलेस्ट्रॉल' का बढ़ना नसों में ब्लॉकेज पैदा करता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई में मौजूद एक छोटा सा मसाला इस जानलेवा खतरे को टालने की ताकत रखता है? हम बात कर रहे हैं दालचीनी (Cinnamon) की।

रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा: क्या कहता है विज्ञान?

दालचीनी के असर को लेकर "National library of medicine & Alternative Medicine" में प्रकाशित एक व्यापक रिसर्च (Cinnamon: A Multifaceted Medicinal Plant) के अनुसार, दालचीनी में मौजूद 'सिनामाल्डिहाइड' और 'सिनामिक एसिड' नसों में जमा फैट को पिघलाने में मदद करते हैं।

इसके अलावा, American Journal of Clinical Nutrition की एक स्टडी में पाया गया कि रोजाना दालचीनी का सीमित सेवन करने से शरीर में ट्राइग्लिसराइड्स और 'बैड कोलेस्ट्रॉल' (LDL) का स्तर 27% तक कम हो सकता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि दालचीनी धमनियों (Arteries) में प्लॉक जमने की प्रक्रिया को धीमा करती है, जिससे रक्त का प्रवाह (Blood Circulation) सुचारू बना रहता है।

नसों की सफाई के लिए दालचीनी का सही इस्तेमाल (How to use cinnamon powder)

यहां इस्तेमाल के 3 सबसे प्रभावी तरीके दिए गए हैं:

दालचीनी वाला पानी (Cinnamon Water): रात को दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा (करीब 1 इंच) एक गिलास पानी में भिगोकर रख दें। सुबह इस पानी को छानकर खाली पेट पिएं। (How to make cinnamon water)

शहद और दालचीनी: 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर को एक चम्मच शहद में मिलाकर सुबह सेवन करें। यह मिश्रण नसों की सूजन (Inflammation) को कम करने में 'नेचुरल हीलर' का काम करता है।

दालचीनी वाली चाय: अपनी नियमित चाय में चीनी की जगह चुटकी भर दालचीनी पाउडर डालें। यह मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर फैट बर्निंग प्रोसेस को तेज करता है।

एक्सपर्ट की राय: सावधानी भी है जरूरी

किसी भी नुस्खे को अपनाने से पहले विशेषज्ञों की सलाह महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद एवं जीवनशैली विशेषज्ञ डॉ. नवीन शर्मा के अनुसार "दालचीनी एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती है। लेकिन इसकी मात्रा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन भर में 1 से 3 ग्राम से ज्यादा दालचीनी नहीं लेनी चाहिए। खासकर लीवर के मरीजों को 'सीलोन दालचीनी' (पतली वाली) का ही चुनाव करना चाहिए।"

चेतावनी (Safety Alert)

यदि आप पहले से ही खून पतला करने की दवाएं (Blood Thinners) ले रहे हैं या आपका शुगर लेवल बहुत कम रहता है, तो दालचीनी का प्रयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

ये भी पढ़ें

Cholesterol Guideline: दिल के मामले में बढ़ी सख्ती, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन
स्वास्थ्य
Heart Health Tips

खबर शेयर करें:

Published on:

21 Apr 2026 02:44 pm

Hindi News / Health / Cholesterol Control Tips: किचन में रखी ये 1 सस्ती चीज नसों से निकाल सकती है गंदा कोलेस्ट्रॉल! रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा, जानिए इस्तेमाल का सही तरीका

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Rabies Symptoms: कुत्ते के काटने पर ये क्या बना बच्चा! डॉक्टर से जानें वायरल वीडियो का सच

Rabies Symptoms
स्वास्थ्य

Heart Attack Prevention: सिर्फ 11 मिनट की एक्स्ट्रा नींद बचा सकती है हार्ट अटैक से! रिसर्च में हुआ खुलासा

Heart Attack Prevention, Heart Attack cause, Heart Attack Prevention tips
स्वास्थ्य

खांसने या भारी सामान उठाने पर पेट में उभार दिखे? इसे मामूली सूजन न समझें, ये हो सकता है हर्निया का संकेत

Hernia symptoms in Hindi
स्वास्थ्य

क्या आपकी किडनी से लीक हो रहा है प्रोटीन? इन 3 लक्षणों से पहचानें नेफ्रोटिक सिंड्रोम का खतरा

Nephrotic Syndrome Symptoms in Hindi
स्वास्थ्य

Nail Biting : नाखून चबाने की आदत पड़ सकती है भारी! उंगली काटने तक की आ सकती है नौबत, डॉक्टर से जानें क्या है Paronychia

Nail Biting Side Effects, Sepsis from nail biting ,Nail bed infection treatment,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.