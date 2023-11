नाक से खून आने वाले बुखार से 5 में से 2 की मौत, जानें क्या हैं इसके लक्षण

क्रीमिया-कांगो रक्तस्रावी बुखार (CCHF) एक गंभीर वायरल संक्रमण है जो जानवरों से इंसानों में फैलता है। यह बुखार, ठंड लगना, मांसपेशियों में दर्द, सिरदर्द, मतली, उल्टी और नाक से खून बहने जैसे लक्षणों से शुरू होता है। जैसे-जैसे बीमारी बढ़ती है, रोगी में रक्तस्राव, खून के थक्के जमने में समस्या, और अंगों की विफलता जैसे लक्षण विकसित हो सकते हैं।

Beware of Nose Bleed Fever! Know the symptoms and prevention