First Dengue Vaccine : खुशखबरी! भारत की पहली डेंगू वैक्सीन ‘Qdenga’ तैयार, इतने उम्र के लोगों को लगेगा

India First Dengue Vaccine Qdenga : डेंगू से हर साल सैकड़ों मौतें दर्ज की जाती हैं। नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल (NCVBDC), जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की संस्था है। इसके अनुसार, साल 2023 "डेंगू काल" था। इस साल डेंगू से सबसे अधिक मौतें 485 हुई और 289235 केस भी दर्ज किए गए। अब खुशखबरी ये है कि भारत की डेंगू वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल्स में सफल रही। इस तरह 'Qdenga' को भारतीय औषधि महानियंत्रक (DCGI) के तहत मंजूरी दी गई।