खतरनाक होता Bird flu, अमेरिका में इससे पहली मौत, जानिए इसके लक्षण

जंगली पक्षियों के संपर्क में आने से H5N1 से संक्रमित : Bird flu death in US स्वास्थ्य विभाग कहना है कि मरीज को जंगली पक्षियों के संपर्क में आने से H5N1 हुआ ​था। बाद में उसके अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां आखिरी में उसकी मौत (Bird flu death in US) हो गई। ​स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अभी त​क जांच के आधार पर ह्यूमन टू ह्यूमन फैलने या अन्य H5N1 मामलों का कोई सबूत नहीं मिला है।

यह भी पढ़ें सावधान, अमेरिका से आने वाली यह बीमारी हो सकती है घातक महामारी बन सकता है बर्ड फ्लू एक रिपोर्ट में बताया गया था कि य​ह बीमारी एक महामारी बन सकती है इसके चलते लाखों लोगों की मौत भी हो सकती है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि य​ह कोरोना से 100 गुना बदतर हो सकता है। बर्ड फ्लू के H5N1 स्ट्रेन पर हुई एक ब्रीफिंग के दौरान विशेषज्ञों ने एक नई महामारी की संभावना को लेकर चिंता व्यक्त की थी।

बर्ड फ्लू क्या है : What is bird flu यह एक H5N1 एवियन इन्फ्लूएंजा ए का एक सबटाइप है, जो संबंधित बर्ड फ्लू वायरस का एक समूह होता है। इसे ज्यादा संक्रामक माना गया है। इसके पीछे का कारण पोल्ट्री में गंभीर और घातक बीमारी बताया जाता है। इसके साथ ही यह स्ट्रेन मनुष्यों और कई अन्य प्रजातियों में भी बीमारी का कारण बन सकता है।

इंसानों में बर्ड फ्लू के लक्षण क्या है : What are the symptoms of bird flu in humans? इंसानों में बर्ड फ्लू के लक्षणों की बात की जाए तो इसमें सर्दी, बुखार, खांसी, गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द, डायरिया और सांस लेने में कठिनाई, गंभीर मामलों में निमोनिया और हृदय की धड़कन बढ़ना आदि शामिल है।

बर्ड फ्लू कैसे फैलता है इंसानों में : How does bird flu spread to humans? बर्ड फ्लू के इंसानों में फैलने के निम्न कारण हो सकते हैं जिसमें संक्रमित पक्षियों को छूना, संक्रमित पक्षियों के मल या बिस्तर को छूना, संक्रमित चिकन को खाना, जहां मुर्गे-मुर्गी या पक्षी बिकते हैं, वहां से भी संक्रमण हो सकता है, आदि शामिल है।