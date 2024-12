सावधान, अमेरिका से आने वाली यह बीमारी हो सकती है घातक

एवियन इन्फ्लूएंजा जिसे हम बर्ड फ्लू भी कहते हैं। यह वायरस पहले पक्षियों में ही देखा गया था लेकिन अब यह गायों के साथ जानवरों में भी तेजी से फैल रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी तक यह इंसानों में नहीं फैला है लेकिन इसी बात को लेकर एक्सपर्ट्स (Bird flu pandemic warning) चिंतित है कि कभी भी कोई ऐसा म्यूटेंट आ सकता है जो जानवरों से इंसानों तक फैल सकता है।

इस महामारी का अमेरिका से आने का कारण क्या है : Bird flu pandemic warning हाल ही में करीब 6 महीने पहले जहां अमेरिका में 48 राज्य मेें 9 करोड़ मुर्गियां एवियन इन्फ्लूएंजा का शिकार हो गई थी। साथ ही गायों में इस वायरस की पुष्टि की गई थी। तब इस वायरस को लेकर सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के पूर्व निदेशक रॉबर्ट रेडफील्ड ने दावा किया है यह बीमारी (Bird flu pandemic warning) आने वाले समय में घातक हो सकती है और महामारी का कारण बन सकती है। इसी को लेकर पिछले हफ्ते ब्रीफिंग में डब्लूएचों के महानिदेशक टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस ने भी अमेरिका में H5N1 एवियन इन्फ्लूएंजा के तेजी से फैलने की ओर इशारा किया। जबकि इनमें 58 मामले इंसानों के शामिल है।

क्या है बर्ड फ्लू: What is Bird flu यह एक एक इंफेक्शन है जो इन्फ्लूएंजा वायरस (Bird flu pandemic warning) से होता है। यह आमतौर पर पक्षियों और जानवरों में ही फैलता है। कई बार इसका खतरा संक्रमित जानवरों से इंसानों में भी फैलने का रहता है। इस वायरस के कई वेरिएंट तो बेहद खतरनाक होते हैं। इस वायरस के 4 प्रकार है। यह वायरस आम तौर पर इंसानों को अपना शिकार नहीं बनाता है लेकिन H5N1 औरH7N9 से इंसान संक्रमित हो सकता है।

क्या होते हैं बर्ड फ्लू के लक्षण : What are the symptoms of bird flu बर्ड फ्लू का प्रभाव मुख्य रूप से श्वसन तंत्र पर पड़ता है। इसके लक्षणों में गुलाबी आंखेंए बुखारए थकानए खांसीए मांसपेशियों में दर्दए गले में खराशए मतलीए उल्टी और दस्त शामिल हैं। यह वायरस निमोनियाए सांस लेने में कठिनाईए बैक्टीरियल संक्रमणए सेप्सिस और मस्तिष्क में सूजन जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है।