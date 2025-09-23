Bitter Mouth Symptoms: सुबह उठने पर मुंह लगता है कड़वा, इन बीमारी के हो सकते हैं सकेत

पाचन तंत्र की समस्या हो सकती है। जिसमें एसिड रिफ्लक्स (GERD) पेट का एसिड गले तक पहुंचता है, जिससे सुबह कड़वाहट होती है। पाचन बिगड़ने से मुंह का स्वाद खराब हो सकता है। कई बार लिवर शरीर से टॉक्सिन निकालता है। अगर लिवर कमजोर हो रहा हो या फैटी लिवर जैसी समस्या हो, तो कड़वाहट बार-बार महसूस होती है। ब्लड शुगर बढ़ने से मुंह में फंगल इंफेक्शन और लार की कमी हो सकती है, जिससे सुबह मुंह कड़वा लगता है। मसूड़ों में सूजन (Gingivitis) कैविटी या दांत सड़ना, पायरिया ये सब मुंह की कड़वाहट का कारण हो सकते हैं।