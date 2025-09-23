Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Bitter Mouth Symptoms: सुबह उठने पर मुंह लगता है कड़वा, इन बीमारी के हो सकते हैं सकेत

Bitter Mouth Symptoms: सुबह उठने पर मुंह कड़वा लगना पाचन, लिवर या डायबिटीज़ जैसी बीमारियों का संकेत हो सकता है। जानें कारण, घरेलू उपाय और डॉक्टर की सलाह।

भारत

Dimple Yadav

Sep 23, 2025

Bitter Mouth Symptoms
Bitter Mouth Symptoms (PHOTO- FREEPIK)

Bitter Mouth Symptoms: सुबह उठते ही अगर अक्सर आपका मुंह कड़वा (Bitter taste in mouth) लगता है, तो इसे हल्के में लेना सही नहीं है। यह समस्या केवल खराब नींद या मसालेदार खाना खाने से ही नहीं होती, बल्कि कई बार यह बीमारियों का संकेत भी हो सकती है।भारत में बड़ी संख्या में लोग इस समस्या का सामना करते हैं, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण इसे इग्नोर कर देते हैं।

यह स्थिति आम नहीं है। यदि लंबे समय तक रहता है तो यह पाचन तंत्र, लिवर, डायबिटीज और दांतों से जुड़ी परेशानियों की ओर इशारा करती है। तो आइए जानते हैं कि सुबह मुंह कड़वा होने के सामान्य कारण, कौन-कौन सी बीमारियां इसके पीछे हो सकती हैं। साथ ही घरेलू उपाय और डाइट टिप्स और कब डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।

ये भी पढ़ें

एमपी में गंभीर बीमारी ‘मेलियोइडोसिस’ का खौफ, WHO-NHM ने जारी किया अलर्ट
भोपाल
Meliodosis symptoms causes prevention tips

सुबह मुंह कड़वा होने के सामान्य कारण

लार का कम बनना

रात के समय लार का प्रोडक्शन कम हो जाता है। लार की कमी से मुंह में बैक्टीरिया पनपते हैं, जिससे सुबह उठते ही मुंह में कड़वाहट और बदबू महसूस हो सकती है।

ज्यादा मसालेदार या तैलीय भोजन

रात को बहुत ज्यादा मसालेदार, तैलीय या गरिष्ठ खाना खाने से पाचन धीमा हो जाता है। इससे एसिडिटी और गैस की समस्या होती है, और सुबह कड़वा स्वाद आने लगता है।

नींद के दौरान डिहाइड्रेशन

पानी की कमी से भी लार कम बनती है और बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। यही कारण है कि सुबह उठते ही मुंह सूखा और कड़वा लगता है।

खराब ओरल हाइजीन

सोने से पहले दांत साफ न करने से बैक्टीरिया दांतों और मसूड़ों में जमा हो जाते हैं। ये बैक्टीरिया सल्फर जैसी गैसें छोड़ते हैं, जिससे कड़वाहट और बदबू दोनों होती है।

कौन-कौन सी बीमारियां छिपी हो सकती हैं

पाचन तंत्र की समस्या हो सकती है। जिसमें एसिड रिफ्लक्स (GERD) पेट का एसिड गले तक पहुंचता है, जिससे सुबह कड़वाहट होती है। पाचन बिगड़ने से मुंह का स्वाद खराब हो सकता है। कई बार लिवर शरीर से टॉक्सिन निकालता है। अगर लिवर कमजोर हो रहा हो या फैटी लिवर जैसी समस्या हो, तो कड़वाहट बार-बार महसूस होती है। ब्लड शुगर बढ़ने से मुंह में फंगल इंफेक्शन और लार की कमी हो सकती है, जिससे सुबह मुंह कड़वा लगता है। मसूड़ों में सूजन (Gingivitis) कैविटी या दांत सड़ना, पायरिया ये सब मुंह की कड़वाहट का कारण हो सकते हैं।

किडनी खून से गंदगी को फिल्टर करती है। अगर यह काम ठीक से न हो, तो शरीर में टॉक्सिन बढ़ जाते हैं और मुंह कड़वा हो जाता है। कई बार दवाइयों का असर जैसे एंटीबायोटिक्स, ब्लड प्रेशर की दवाइयां, डायबिटीज की मेडिसिन इनके साइड इफेक्ट से भी मुंह का स्वाद बदल सकता है।

घरेलू उपाय (Home Remedies)

सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में नींबू मिलाकर पीने से लार का फ्लो बढ़ता है और बैक्टीरिया मरते हैं। रात को सौंफ और इलायची चबाकर सोने से बदबू और कड़वाहट दोनों कम होते हैं। आयुर्वेद में त्रिफला को पाचन सुधारने और लिवर को मजबूत करने वाला माना गया है। इसे रात में गुनगुने पानी के साथ लेने से फायदा होता है। ग्रीन टी या तुलसी की चाय एंटीबैक्टीरियल होती है और सुबह की कड़वाहट को दूर करने में मदद करती है। नारियल पानी डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है और पाचन तंत्र को शांत करता है।

कब डॉक्टर से मिलें?

अगर मुंह की कड़वाहट रोजाना सुबह महसूस हो साथ में पेट दर्द, पीलिया, या ज्यादा थकान हो डायबिटीज, किडनी, लिवर की पुरानी बीमारी है। तो तुरंत डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए। इसे रोकने के लिए रात को हल्का और सुपाच्य भोजन करें। सोने से पहले ब्रश और माउथवॉश जरूर करें। पर्याप्त पानी पिएं। शराब और तंबाकू से दूरी बनाएं। नियमित एक्सरसाइज और योग करें। हेल्थ चेकअप करवाते रहें।

ये भी पढ़ें

अगले 20 साल में कौन सी बीमारी होगी? नया AI Tool करेगा 1200 से अधिक बीमारियों की सटीक भविष्यवाणी
स्वास्थ्य
New AI Tool Forecasts Future Health Risks

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

Health department

health news

Published on:

23 Sept 2025 05:04 pm

Hindi News / Health / Bitter Mouth Symptoms: सुबह उठने पर मुंह लगता है कड़वा, इन बीमारी के हो सकते हैं सकेत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.