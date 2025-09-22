Blocked Arteries : दिल की नसों में रुकावट है या नहीं , बिना सर्जरी के 4 टेस्ट बताएंगे खतरा

Blocked Arteries Symptoms : हार्ट डिजीज को अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है और इसके पीछे एक ठोस कारण भी है। भारत में शरीर के छोटे ढांचे का मतलब है कि कोरोनरी धमनियां स्वाभाविक रूप से संकरी होती हैं, जिससे उनमें जल्दी ब्लॉकेज होने का खतरा बढ़ जाता है। मुश्किल हिस्सा? ब्लॉकेज धमनियों (Blocked Arteries) के लक्षण अक्सर सूक्ष्म और पहचानने में मुश्किल होते हैं। अच्छा खाना और स्वस्थ लाइफ स्टाइल मददगार हो सकती है लेकिन ये हमेशा पर्याप्त नहीं होते।