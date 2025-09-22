Blocked Arteries : दिल की नसों में रुकावट है या नहीं , बिना सर्जरी के 4 टेस्ट बताएंगे खतरा

Blocked Arteries Symptoms : हार्ट डिजीज को अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है और इसके पीछे एक ठोस कारण भी है। भारत में शरीर के छोटे ढांचे का मतलब है कि कोरोनरी धमनियां स्वाभाविक रूप से संकरी होती हैं, जिससे उनमें जल्दी ब्लॉकेज होने का खतरा बढ़ जाता है। मुश्किल हिस्सा? ब्लॉकेज धमनियों (Blocked Arteries) के लक्षण अक्सर सूक्ष्म और पहचानने में मुश्किल होते हैं। अच्छा खाना और स्वस्थ लाइफ स्टाइल मददगार हो सकती है लेकिन ये हमेशा पर्याप्त नहीं होते।
सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. हेमंत चतुर्वेदी के अनुसार, कुछ आसान और बिना सर्जरी वाले टेस्ट हैं, जिनसे धमनियों में ब्लॉकेज (Blocked Arteries) का जल्दी पता लगाया जा सकता है। ये टेस्ट समय रहते हार्ट की गंभीर बीमारियों का खतरा कम करने में मदद करते हैं।
हाई ब्लड प्रेशर को अक्सर एक कारण से साइलेंट किलर कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार केवल लगभग 12% भारतीयों का ब्लड प्रेशर नियंत्रण में है।
डॉ. हेमंत चतुर्वेदी बताते हैं कि लाइफ स्टाइल में बदलाव ब्लड प्रेशर को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन अनियंत्रित हाई ब्लड प्रेशर समय के साथ धमनियों की दीवारों को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे धमनियों में वसा जमा हो जाती है, जिससे ब्लॉकेज का खतरा बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर की नियमित निगरानी शीघ्र पहचान और रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण है।
साधारण ब्लड टेस्ट में बस कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर जैसी बेसिक चीजें देखी जाती हैं। लेकिन एडवांस ब्लड पैनल इससे कहीं ज़्यादा गहराई से जांच करता है। यह कुछ ऐसे छिपे हुए रिस्क सामने ला सकता है, जो सामान्य टेस्ट में नहीं दिखते, जैसे:
- कोलेस्ट्रॉल कणों की संख्या और प्रकार
- खून की नसों (धमनियों) में सूजन है या नहीं
- खून जल्दी थक्का (क्लॉट) बनाने की प्रवृत्ति रखता है या नहीं
डॉ. हेमंत चतुर्वेदी बताते हैं कि भले ही कोलेस्ट्रॉल सामान्य दिखाई दे फिर भी लोगों की धमनियां अवरुद्ध हो सकती हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ सकता है।
आंतरिक वसा, पेट के आंतरिक अंगों के आसपास की वसा, धमनियों में रुकावट का एक प्रमुख जोखिम कारक है। डॉ. इसे सूजन का एक इंजन बताते हैं।
DEXA स्कैन (Dual-energy X-ray absorptiometry) शरीर में आंतरिक वसा के स्तर को मापता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि आंतरिक वसा रक्तप्रवाह में भड़काऊ (inflammatory) प्रोटीन छोड़ती है, जिससे धमनियों की नाजुक आंतरिक परत, एंडोथेलियम को नुकसान पहुंचता है।
VO2 मैक्स टेस्ट जो व्यायाम के दौरान अधिकतम ऑक्सीजन अवशोषण को मापता है, हृदय संबंधी स्वास्थ्य और दीर्घायु के सबसे शक्तिशाली संकेतकों में से एक माना जाता है।
हालांकि यह आमतौर पर एथलीटों द्वारा उपयोग किया जाता है, लेकिन अब हृदय रोग विशेषज्ञ आम लोगों के लिए भी इस परीक्षण की सलाह देते हैं। कम VO2 मैक्स, हृदय संबंधी कार्यक्षमता में कमी और धमनियों में रुकावट के बढ़ते जोखिम का संकेत हो सकता है।
रुकावट वाली धमनियाँ मौन और खतरनाक हो सकती हैं, लेकिन जल्दी पता लगाना संभव है।
नियमित ब्लड प्रेशर जांच, एडवांस ब्लड टेस्ट, DEXA स्कैन और VO2 मैक्स परीक्षण, जोखिमों को गंभीर होने से पहले पहचानने में मदद कर सकते हैं।
स्वस्थ लाइफ स्टाइल के साथ-साथ इन संकेतकों पर नजर रखना आपके हृदय की सुरक्षा और लंबा, स्वस्थ जीवन जीने के लिए आवश्यक है।