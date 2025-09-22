Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Blocked Arteries : दिल की नसों में रुकावट है या नहीं , बिना सर्जरी के 4 टेस्ट बताएंगे खतरा

Blocked Arteries Symptoms : हार्ट डिजीज साइलेंट किलर है। जानें Blocked Arteries के लक्षण और 4 बिना सर्जरी वाले टेस्ट, जो जल्दी पहचान कर जान बचा सकते हैं।

भारत

Manoj Vashisth

Hemant Chaturvedi

Sep 22, 2025

Blocked Arteries
how to check artery blockage without angiography (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Blocked Arteries Symptoms : हार्ट डिजीज को अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है और इसके पीछे एक ठोस कारण भी है। भारत में शरीर के छोटे ढांचे का मतलब है कि कोरोनरी धमनियां स्वाभाविक रूप से संकरी होती हैं, जिससे उनमें जल्दी ब्लॉकेज होने का खतरा बढ़ जाता है। मुश्किल हिस्सा? ब्लॉकेज धमनियों (Blocked Arteries) के लक्षण अक्सर सूक्ष्म और पहचानने में मुश्किल होते हैं। अच्छा खाना और स्वस्थ लाइफ स्टाइल मददगार हो सकती है लेकिन ये हमेशा पर्याप्त नहीं होते।

सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. हेमंत चतुर्वेदी के अनुसार, कुछ आसान और बिना सर्जरी वाले टेस्ट हैं, जिनसे धमनियों में ब्लॉकेज (Blocked Arteries) का जल्दी पता लगाया जा सकता है। ये टेस्ट समय रहते हार्ट की गंभीर बीमारियों का खतरा कम करने में मदद करते हैं।

ये भी पढ़ें

Second Heart Attack Risk : दूसरी बार अटैक का खतरा किन कारणों से बढ़ता है, कार्डियोलॉजिस्ट से जानिए
Patrika Special News
Second Heart Attack Risk

1. अपने ब्लड प्रेशर पर नियमित रूप से नजर रखें

हाई ब्लड प्रेशर को अक्सर एक कारण से साइलेंट किलर कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार केवल लगभग 12% भारतीयों का ब्लड प्रेशर नियंत्रण में है।

डॉ. हेमंत चतुर्वेदी बताते हैं कि लाइफ स्टाइल में बदलाव ब्लड प्रेशर को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन अनियंत्रित हाई ब्लड प्रेशर समय के साथ धमनियों की दीवारों को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे धमनियों में वसा जमा हो जाती है, जिससे ब्लॉकेज का खतरा बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर की नियमित निगरानी शीघ्र पहचान और रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण है।

2. छुपे हुए दिल के खतरे पकड़ने के लिए एडवांस ब्लड टेस्ट

साधारण ब्लड टेस्ट में बस कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर जैसी बेसिक चीजें देखी जाती हैं। लेकिन एडवांस ब्लड पैनल इससे कहीं ज़्यादा गहराई से जांच करता है। यह कुछ ऐसे छिपे हुए रिस्क सामने ला सकता है, जो सामान्य टेस्ट में नहीं दिखते, जैसे:

- कोलेस्ट्रॉल कणों की संख्या और प्रकार
- खून की नसों (धमनियों) में सूजन है या नहीं
- खून जल्दी थक्का (क्लॉट) बनाने की प्रवृत्ति रखता है या नहीं

डॉ. हेमंत चतुर्वेदी बताते हैं कि भले ही कोलेस्ट्रॉल सामान्य दिखाई दे फिर भी लोगों की धमनियां अवरुद्ध हो सकती हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ सकता है।

3. DEXA स्कैन – खतरनाक अंदरूनी चर्बी का पता लगाने वाला टेस्ट

आंतरिक वसा, पेट के आंतरिक अंगों के आसपास की वसा, धमनियों में रुकावट का एक प्रमुख जोखिम कारक है। डॉ. इसे सूजन का एक इंजन बताते हैं।
DEXA स्कैन (Dual-energy X-ray absorptiometry) शरीर में आंतरिक वसा के स्तर को मापता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि आंतरिक वसा रक्तप्रवाह में भड़काऊ (inflammatory) प्रोटीन छोड़ती है, जिससे धमनियों की नाजुक आंतरिक परत, एंडोथेलियम को नुकसान पहुंचता है।

4. VO2 मैक्स टेस्ट – दिल की ताकत मापने वाला टेस्ट

VO2 मैक्स टेस्ट जो व्यायाम के दौरान अधिकतम ऑक्सीजन अवशोषण को मापता है, हृदय संबंधी स्वास्थ्य और दीर्घायु के सबसे शक्तिशाली संकेतकों में से एक माना जाता है।

हालांकि यह आमतौर पर एथलीटों द्वारा उपयोग किया जाता है, लेकिन अब हृदय रोग विशेषज्ञ आम लोगों के लिए भी इस परीक्षण की सलाह देते हैं। कम VO2 मैक्स, हृदय संबंधी कार्यक्षमता में कमी और धमनियों में रुकावट के बढ़ते जोखिम का संकेत हो सकता है।

रुकावट वाली धमनियाँ मौन और खतरनाक हो सकती हैं, लेकिन जल्दी पता लगाना संभव है।

नियमित ब्लड प्रेशर जांच, एडवांस ब्लड टेस्ट, DEXA स्कैन और VO2 मैक्स परीक्षण, जोखिमों को गंभीर होने से पहले पहचानने में मदद कर सकते हैं।
स्वस्थ लाइफ स्टाइल के साथ-साथ इन संकेतकों पर नजर रखना आपके हृदय की सुरक्षा और लंबा, स्वस्थ जीवन जीने के लिए आवश्यक है।

ये भी पढ़ें

आपका HbA1c 10.5% है? जानें, दवा लेना है जरूरी या डाइट से होगा इलाज
स्वास्थ्य
High HbA1c Treatment

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

22 Sept 2025 11:47 am

Hindi News / Health / Blocked Arteries : दिल की नसों में रुकावट है या नहीं , बिना सर्जरी के 4 टेस्ट बताएंगे खतरा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.