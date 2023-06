Blood pressure : बदलती लाइफस्टाइल में ब्लड प्रेशर बना बड़ी समस्या , ये फॉर्मूले कंट्रोल करेंगे बीपी

Submitted by:

जयपुरPublished: Jun 17, 2023 10:16:42 am

Blood pressure : हैल्दी शरीर के लिए ब्लड प्रेशर का कंट्रोल में रहना बेहद जरूरी है। फिर भी यदि आपका बीपी 140-90 से ऊपर बढ़ जाए तो घबराएं नहीं, आप अपनी जीवनशैली को थोड़ा-सा बदलकर बढ़ते बीपी पर लगाम लगा सकते हैं।

Blood pressure has become a big problem in changing lifestyle