10 रुपये में Blood Sugar जांच! IIT Jodhpur का कमाल, पेपर डिवाइस देगा तुरंत रिजल्ट

ग्लूकोज के स्तर और मात्रा के आधार पर रंग बदलेगा कागज Paper will change color depending on the level and quantity of glucose यह उपकरण प्रयोगशाला में निर्मित कार्यात्मक, जैव निम्नीकरणीय कागज (Biodegradable paper) का उपयोग करता है जो उपस्थित ग्लूकोज के स्तर (Glucose test) और मात्रा के आधार पर रंग बदलता है। स्मार्टफोन से कनेक्ट होने पर, यह त्वरित, आसानी से सुलभ और यहां तक कि व्यक्तिगत परिणाम भी प्रदान करता है।

बिना किसी प्रयोगशाला की आवश्यकता के मौके पर ही होगा ग्लूकोज परीक्षण Glucose test will be done without the need of any laboratory शोधकर्ताओं ने एक बयान में कहा, "यह उपकरण बिना किसी तकनीकी या परिष्कृत प्रयोगशाला सेटिंग की आवश्यकता के मौके पर ही ग्लूकोज परीक्षण (Glucose test) के परिणाम प्रदान कर सकता है। इसके अतिरिक्त, इसे लागत प्रभावी और जैव निम्नीकरणीय (Biodegradable paper) बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसकी वर्तमान लागत प्रयोगशाला में केवल लगभग 10 रुपये है। टीम इसे बड़े पैमाने पर उत्पादन के दौरान और भी सस्ता बनाने की उम्मीद करती है, केवल 5 रुपये में।

हालांकि पेपर-आधारित विश्लेषणात्मक उपकरण (Paper-Based Analytical Tools) पहले उपयोग किए जा चुके हैं, उन्हें काम करने के लिए विशिष्ट प्रकाश व्यवस्था की आवश्यकता होती थी। स्मार्टफोन पर तुरंत मिलेगा ब्लड शुगर का रिजल्ट Blood sugar result will be available instantly on smartphone हालांकि, शोधकर्ताओं ने मशीन लर्निंग का उपयोग करके डिवाइस को सभी स्मार्टफोन के साथ संगत बनाने के लिए काम किया है ताकि लगभग सभी संभावित प्रकाश स्थितियों में निर्बाध रूप से सूचना प्रसारित और प्रसारित की जा सके।

IIT Jodhpur develops paper device for blood sugar test : बयान में आईआईटी जोधपुर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर अंकुर गुप्ता ने कहा, "स्मार्टफोन अन्य तकनीकों और प्लेटफार्मों के साथ निर्बाध एकीकरण प्रदान करते हैं। स्मार्टफोन-आधारित स्पॉट डिटेक्शन फ्रेमवर्क को बड़े नेटवर्क या डेटाबेस से कनेक्ट करने की क्षमता दूरस्थ निगरानी, डेटा संग्रहण और परिणामों को साझा करने की सुविधा प्रदान कर सकती है। यह कनेक्टिविटी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों या शोधकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है।"

प्लेटफॉर्म विश्वसनीय और सटीक परिणाम प्रदान कर सकता है शोधकर्ताओं ने कहा कि यह तकनीक यूरिक एसिड और अन्य बीमारियों की जांच और निदान विश्लेषण के लिए अनुकूलित की जा सकती है। निष्कर्ष एसीएस प्रकाशन जर्नल में प्रकाशित हुए हैं।

अंकुर ने कहा, "यह अध्ययन दर्शाता है कि यह विकसित प्रणाली उपयोगकर्ता के अंत में प्रारंभिक रोग जांच के लिए सुसज्जित है। मशीन लर्निंग तकनीकों को शामिल करके, प्लेटफॉर्म विश्वसनीय और सटीक परिणाम प्रदान कर सकता है, इस प्रकार किसी भी बीमारी की प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच और निदान के लिए परिणामों की सटीकता का अनुमान लगाने का मार्ग प्रशस्त करता है।"

(आईएएनएस)।