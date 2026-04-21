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Blood Group Diet Chart in Hindi: ब्लड ग्रुप ‘A’ और ‘B’ वाले सावधान! हार्ट अटैक से बचना है, तो आज ही बदलें अपनी डाइट, जानें क्या कहती है साइंस

Blood Group Diet Chart in Hindi: क्या आपका ब्लड ग्रुप 'A' या 'B' है? डॉ. पीटर डी'आडामो की रिसर्च के अनुसार, आपके ब्लड ग्रुप के हिसाब से सही डाइट आपके हार्ट अटैक के रिस्क को कम कर सकती है। जानें पूरी जानकारी।

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भारत

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Dimple Yadav

Apr 21, 2026

Blood Group Diet Chart in Hindi

Blood Group Diet Chart in Hindi (Photo- gemini ai)

Blood Group Diet Chart in Hindi: अक्सर हम स्वस्थ रहने के लिए जिम जाते हैं और पौष्टिक आहार लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो खाना आपके दोस्त के लिए फायदेमंद है, वही आपके शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है? चिकित्सा जगत में एक पुरानी लेकिन चर्चित थ्योरी है ब्लड टाइप डाइट। प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक डॉ. पीटर डी'आडामो (Dr. Peter D'Adamo) की रिसर्च के अनुसार, हमारे ब्लड ग्रुप और हमारे पाचन तंत्र के बीच एक गहरा संबंध है। विशेष रूप से 'A' और 'B' ब्लड ग्रुप वालों के लिए सही आहार का चुनाव नसों की ब्लॉकेज और हार्ट अटैक के खतरे को कम कर सकता है।

क्यों जरूरी है ब्लड ग्रुप के हिसाब से डाइट?

डॉ. डी'आडामो की 'लेक्टिन थ्योरी' (Lectin Theory) बताती है कि भोजन में मौजूद कुछ प्रोटीन (लेक्टिन्स) हमारे रक्त के साथ मिलकर प्रतिक्रिया करते हैं। यदि ये हमारे ब्लड ग्रुप के अनुकूल नहीं हैं, तो ये रक्त कोशिकाओं को आपस में चिपका सकते हैं (Agglutination), जिससे शरीर में सूजन और नसों में रुकावट पैदा हो सकती है।

ब्लड ग्रुप 'A': शाकाहार है हार्ट का सुरक्षा कवच

रिसर्च के अनुसार, 'A' ब्लड ग्रुप वाले लोगों का इम्यून सिस्टम काफी संवेदनशील होता है। इनके शरीर में 'कोर्टिसोल' (स्ट्रेस हार्मोन) का स्तर जल्दी बढ़ता है, जो सीधे दिल पर दबाव डालता है।

क्या खाएं: इनके लिए 'हार्ट-फ्रेंडली' डाइट में ताजे फल, सब्जियां, फलियां और साबुत अनाज शामिल होने चाहिए। जैतून का तेल (Olive Oil) और अखरोट इनके लिए सबसे अच्छे फैट्स हैं।

किससे बचें: 'A' ग्रुप वालों को रेड मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स से दूरी बनानी चाहिए। ये खाद्य पदार्थ इनकी नसों में सूजन बढ़ा सकते हैं।

ब्लड ग्रुप 'B': संतुलन ही है असली चाबी

'B' ब्लड ग्रुप वाले लोग अधिक लचीले होते हैं, लेकिन इन्हें 'लेक्टिन' युक्त भोजन जैसे मक्का और मूंगफली से मेटाबॉलिज्म संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।

क्या खाएं: इनके लिए कम वसा वाली डेयरी, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंडे और ओट्स का सेवन दिल के लिए बहुत अच्छा माना जाता है।

किससे बचें: इन्हें चिकन, मक्का, टमाटर और तिल से परहेज करना चाहिए। ये चीजें इनके रक्त संचार (Blood Circulation) में बाधा डाल सकती हैं।

एक्सपर्ट की राय और विज्ञान

आधुनिक एलोपैथी में इस डाइट पर अभी और बड़े स्तर की रिसर्च की आवश्यकता है, लेकिन University of Toronto (2014) की एक स्टडी बताती है कि ब्लड टाइप डाइट के नियमों का पालन करने वाले लोगों में कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर का स्तर काफी बेहतर पाया गया।

विशेषज्ञ का परामर्श

कार्डियोलॉजिस्ट एवं हार्ट स्पेशलिस्ट डॉ. संजीव शर्मा ने बताया कि "ब्लड ग्रुप डाइट की थ्योरी बताती है कि हमारे रक्त के प्रकार और भोजन के प्रति हमारे शरीर की प्रतिक्रिया के बीच एक गहरा संबंध है। 'A' ब्लड ग्रुप वालों के लिए पौधे-आधारित भोजन और शाकाहार उनके दिल के स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से फायदेमंद हो सकता है, जबकि 'B' ब्लड ग्रुप वालों के लिए डेयरी और अनाज का संतुलित सेवन उपयुक्त माना जाता है। भोजन में लेक्टिन्स की प्रतिक्रिया से नसों की सूजन और ब्लॉकेज का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए अपने ब्लड ग्रुप के अनुसार सही भोजन का चुनाव करना आपके दिल को लंबे समय तक स्वस्थ रखने में मददगार हो सकता है।"

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

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Updated on:

21 Apr 2026 04:56 pm

Published on:

21 Apr 2026 04:55 pm

Hindi News / Health / Blood Group Diet Chart in Hindi: ब्लड ग्रुप ‘A’ और ‘B’ वाले सावधान! हार्ट अटैक से बचना है, तो आज ही बदलें अपनी डाइट, जानें क्या कहती है साइंस

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