Blood Group Diet Chart in Hindi: ब्लड ग्रुप ‘A’ और ‘B’ वाले सावधान! हार्ट अटैक से बचना है, तो आज ही बदलें अपनी डाइट, जानें क्या कहती है साइंस

कार्डियोलॉजिस्ट एवं हार्ट स्पेशलिस्ट डॉ. संजीव शर्मा ने बताया कि "ब्लड ग्रुप डाइट की थ्योरी बताती है कि हमारे रक्त के प्रकार और भोजन के प्रति हमारे शरीर की प्रतिक्रिया के बीच एक गहरा संबंध है। 'A' ब्लड ग्रुप वालों के लिए पौधे-आधारित भोजन और शाकाहार उनके दिल के स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से फायदेमंद हो सकता है, जबकि 'B' ब्लड ग्रुप वालों के लिए डेयरी और अनाज का संतुलित सेवन उपयुक्त माना जाता है। भोजन में लेक्टिन्स की प्रतिक्रिया से नसों की सूजन और ब्लॉकेज का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए अपने ब्लड ग्रुप के अनुसार सही भोजन का चुनाव करना आपके दिल को लंबे समय तक स्वस्थ रखने में मददगार हो सकता है।"