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Coconut Water vs Barley Water in Summer: नारियल पानी या जौ का पानी? भीषण गर्मी में नसों की ठंडक के लिए कौन सा है बेस्ट, रिसर्च ने दूर किया कन्फ्यूजन!

Coconut Water vs Barley Water in Summer: गर्मी और लू से बचने के लिए क्या बेहतर है? जानें नारियल पानी और जौ के पानी पर क्या कहती है लेटेस्ट मेडिकल रिसर्च और विशेषज्ञों की राय।

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भारत

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Dimple Yadav

Apr 21, 2026

Coconut Water vs Barley Water in Summer

Coconut Water vs Barley Water in Summer (Photo- gemini ai)

Coconut Water vs Barley Water in Summer: उत्तर भारत में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच रहा है और 'लू' (Heatwave) का कहर जारी है। ऐसे में शरीर को सिर्फ पानी से हाइड्रेटेड रखना काफी नहीं है। लोग अक्सर दो प्राकृतिक विकल्पों के बीच उलझे रहते हैं, नारियल पानी (Coconut Water) और जौ का पानी (Barley Water)। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि साइंस की नजर में आपकी नसों को तुरंत ठंडक पहुंचाने और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी पूरी करने में कौन ज्यादा पावरफुल है?

नारियल पानी: प्रकृति का इलेक्ट्रोलाइट बैंक

नारियल पानी को दुनिया का सबसे शुद्ध 'नेचुरल स्पोर्ट्स ड्रिंक' माना जाता है। 'जर्नल ऑफ फिजियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी' में प्रकाशित एक रिसर्च के अनुसार, नारियल पानी में पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम की मात्रा खेल-कूद के दौरान इस्तेमाल होने वाले सिंथेटिक ड्रिंक्स के बराबर होती है।

मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर के अनुसार, "नारियल पानी में प्राकृतिक शुगर और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने और थकान मिटाने में तुरंत मदद करते हैं।" यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो धूप में ज़्यादा समय बिताते हैं या जिन्हें पसीना बहुत आता है।

जौ का पानी: प्राचीन भारत का 'डिटॉक्स मास्टर'

जौ का पानी (Barley Water) सदियों से भारतीय रसोई का हिस्सा रहा है। आधुनिक विज्ञान अब इसकी पुष्टि कर रहा है। 'यूरोपियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन' की एक रिपोर्ट बताती है कि जौ का पानी न केवल शरीर का तापमान कम करता है, बल्कि इसमें मौजूद 'बीटा-ग्लूकन' (Beta-glucan) फाइबर कोलेस्ट्रॉल कम करने और पाचन सुधारने में भी मदद करता है। वरिष्ठ आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉ. अबरार मुल्तानी बताते हैं कि "जौ की तासीर बेहद ठंडी होती है। यह यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन (UTI) और शरीर की अंदरूनी जलन को शांत करने में नारियल पानी से भी अधिक प्रभावी हो सकता है।"

आपके लिए कौन सा है बेस्ट?

इंस्टेंट एनर्जी के लिए: यदि आप कमजोरी महसूस कर रहे हैं, तो नारियल पानी चुनें। इसमें मौजूद साइटोकिनिन्स (Cytokinins) एंटी-एजिंग और एंटी-कैंसर गुणों से भरपूर होते हैं।

वजन घटाने और डिटॉक्स के लिए: जौ का पानी सबसे अच्छा है। यह कैलोरी में कम है और पेट को लंबे समय तक भरा रखता है।

डायबिटीज के मरीजों के लिए: बिना चीनी वाला जौ का पानी एक बेहतर विकल्प है, क्योंकि नारियल पानी में प्राकृतिक मिठास (Natural Sugar) होती है जो शुगर लेवल को थोड़ा प्रभावित कर सकती है।

कैसे करें इस्तेमाल?

अगर आप धूप से सीधे घर आए हैं, तो नारियल पानी आपकी नसों को तुरंत शांत करेगा। वहीं, यदि आप सुबह खाली पेट जौ का पानी पीते हैं, तो यह पूरे दिन लू के असर से बचाएगा। एक्सपर्ट्स की सलाह है कि गर्मियों में इन दोनों का बारी-बारी से सेवन करना सबसे सुरक्षित और फायदेमंद है।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

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Updated on:

21 Apr 2026 05:44 pm

Published on:

21 Apr 2026 05:36 pm

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