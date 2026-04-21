Coconut Water vs Barley Water in Summer: नारियल पानी या जौ का पानी? भीषण गर्मी में नसों की ठंडक के लिए कौन सा है बेस्ट, रिसर्च ने दूर किया कन्फ्यूजन!

जौ का पानी (Barley Water) सदियों से भारतीय रसोई का हिस्सा रहा है। आधुनिक विज्ञान अब इसकी पुष्टि कर रहा है। 'यूरोपियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन' की एक रिपोर्ट बताती है कि जौ का पानी न केवल शरीर का तापमान कम करता है, बल्कि इसमें मौजूद 'बीटा-ग्लूकन' (Beta-glucan) फाइबर कोलेस्ट्रॉल कम करने और पाचन सुधारने में भी मदद करता है। वरिष्ठ आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉ. अबरार मुल्तानी बताते हैं कि "जौ की तासीर बेहद ठंडी होती है। यह यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन (UTI) और शरीर की अंदरूनी जलन को शांत करने में नारियल पानी से भी अधिक प्रभावी हो सकता है।"