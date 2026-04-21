Rasgulla Paralysis Warning Doctor: रसगुल्ले खाने के बाद युवक को मार गया लकवा? डॉक्टर ने दी ऐसी दुर्लभ बीमारी की चेतावनी

Rasgulla Paralysis Warning Doctor: भारत में मिठाई के शौकीनों की कमी नहीं है, और रसगुल्ला तो हर उत्सव की शान होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी पसंदीदा मिठाई आपको अस्पताल के बेड तक पहुंचा सकती है, वह भी लकवा (Paralysis) के लक्षणों के साथ? हाल ही में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जहां एक स्वस्थ युवक को भारी मात्रा में रसगुल्ले खाने के कुछ ही घंटों बाद शरीर के निचले हिस्से में लकवा मार गया। डॉक्टरों ने इस घटना के पीछे एक ऐसी दुर्लभ बीमारी का खुलासा किया है जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे।