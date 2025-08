Rarest Blood Group: बेंगलुरु की महिला में मिला दुनिया का सबसे दुर्लभ ब्लड ग्रुप, जानिए क्या है वो

CRIB ब्लड ग्रुप की पहचान ना सिर्फ ट्रांसफ्यूजन (रक्त चढ़ाने) के क्षेत्र में क्रांतिकारी है बल्कि यह गर्भावस्था के दौरान होने वाली एक गंभीर स्थिति, जिसे Hemolytic Disease of the Fetus and Newborn (HDFN) कहा जाता है में भी अहम भूमिका निभा सकती है। इस स्थिति में मां की एंटीबॉडी बच्चे के रेड ब्लड सेल्स पर हमला कर सकते हैं। यदि पहले से CRIB जैसी रेयर ब्लड ग्रुप की पहचान हो जाए, तो मां और शिशु दोनों को गंभीर खतरे से बचाया जा सकता है।