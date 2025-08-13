Bowel Cancer Early Signs: पेट की ये 5 परेशानियां हो सकती हैं आंत के कैंसर की चेतावनी, जानिए बचने के आसान उपाय

Bowel Cancer Early Signs: आंत का कैंसर या बॉवेल कैंसर (Bowel Cancer), जिसे कोलोरेक्टल कैंसर भी कहा जाता है। यह दुनिया में कैंसर से होने वाली मौतों का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। साल 2020 में इसके 1.9 करोड़ से ज्यादा नए केस सामने आए थे। जिसमें 9.3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। WHO के आंकड़ों के मुताबिक, साल 2040 तक इसके 3.2 करोड़ नए केस और 16 लाख मौतें हर साल हो सकती हैं। ऐसे में समय पर पहचान और सही लाइफस्टाइल से इसका खतरा काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कैसे।