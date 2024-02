दिमाग की नलियों में रिसाव से ब्रेन फॉग! लॉन्ग कोविड के रहस्य का खुलासा हुआ

लॉन्ग कोविड से जुड़े ब्रेन फॉग के लक्षण Symptoms of brain fog associated with long Covid प्रोफेसर मैथ्यू कैंपबेल, जेनेटिक्स में प्रोफेसर और ट्रिनिटी में जेनेटिक्स के प्रमुख ने कहा, "पहली बार, हम यह दिखाने में सक्षम हुए हैं कि मानव मस्तिष्क में टपकती रक्त वाहिकाएं, एक अतिसक्रिय प्रतिरक्षा प्रणाली के साथ मिलकर, लॉन्ग कोविड (Long Covid) से जुड़े ब्रेन फॉग (Brain fog) के प्रमुख चालक हो सकती हैं। यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन स्थितियों के मूल कारण को समझने से हमें भविष्य में मरीजों के लिए लक्षित उपचार विकसित करने की अनुमति मिलेगी।"





लॉन्ग कोविड के न्यूरोलॉजिकल लक्षण Neurological symptoms of Long Covid प्रोफेसर कॉलिन डोहर्टी, ट्रिनिटी में न्यूरोलॉजी के प्रोफेसर और स्कूल ऑफ मेडिसिन के प्रमुख ने कहा, "यह खोज अब इस बात को बदल देगी कि हम पोस्ट-वायरल न्यूरोलॉजिकल स्थितियों को कैसे समझते और उनका इलाज करते हैं। यह यह भी पुष्टि करता है कि लॉन्ग कोविड (Long Covid) के न्यूरोलॉजिकल लक्षण मस्तिष्क में वास्तविक और प्रदर्शित चयापचय और संवहनी परिवर्तनों के साथ मापने योग्य हैं।"



हाल के वर्षों में, यह स्पष्ट हो गया है कि कई न्यूरोलॉजिकल स्थितियों जैसे कि मल्टीपल स्केलेरोसिस (एमएस) में वायरल संक्रमण पहला कार्यक्रम हो सकता है जो विकृति को ट्रिगर करता है। हालांकि, उस सीधे लिंक को साबित करना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है।

प्रोफेसर कैंपबेल ने कहा, "यह अवधारणा कि कई अन्य वायरल संक्रमण जो पोस्ट-वायरल सिंड्रोम की ओर ले जाते हैं, मस्तिष्क में रक्त वाहिका रिसाव को बढ़ा सकते हैं, संभावित रूप से गेम बदलने वाला है और टीम द्वारा सक्रिय जांच के अधीन है।"

लॉन्ग कोविड (Long Covid) 2020 में महामारी के फैलने के बाद से अब एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा बन गया है। हालांकि अंतरराष्ट्रीय घटना दरें भिन्न होती हैं, लेकिन अनुमान है कि यह SARS-CoV2 वायरस से संक्रमित 10 प्रतिशत रोगियों को प्रभावित करता है।

लॉन्ग कोविड (Long Covid) से पीड़ित इन रोगियों में से लगभग 50 प्रतिशत किसी न किसी प्रकार के न्यूरोलॉजिकल प्रभाव की रिपोर्ट करते हैं जैसे कि स्मृति में गिरावट, थकान और ब्रेन फॉग। लॉन्ग कोविड में अब तक 200 रिपोर्ट किए गए लक्षण हैं, लेकिन सामान्य तौर पर, रोगी थकान, सांस की तकलीफ, स्मृति और सोच की समस्याओं और जोड़ों/मांसपेशियों में दर्द जैसे लक्षणों की रिपोर्ट करते हैं।