Breast Cancer: महिलाओं के लिए जरूरी, ब्रेस्ट कैंसर से बचने के उपाय जो आपको जानने चाहिए

ब्रेस्ट कैंसर से बचने के उपाय। (Image Source: Gemini AI)
Breast Cancer Safety Measures: आजकल ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं के बीच सबसे आम प्रकार का कैंसर बन गया है। ब्रेस्ट कैंसर के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। यह कैंसर महिलाओं में होने वाले कुल कैंसर के मामलों का करीब 26% है और कैंसर से होने वाली कुल मौतों का लगभग 15% हिस्सा है। इस बीमारी के बढ़ने का कारण बदलती जीवनशैली, खानपान में असंतुलन, धूम्रपान, शराब का सेवन, मोटापा आदि हो सकता है।
ब्रेस्ट कैंसर तब होता है जब स्तन की कोशिकाओं में अनियंत्रित बढ़त और विभाजन शुरू हो जाता है। इसमें आमतौर पर स्तन की दूध उत्पादक ग्रंथियों में कैंसर बनने लगता है। यह कैंसर स्तन के कई हिस्सों में फैल सकता है और गंभीर मामलों में लिम्फ नोड्स के माध्यम से शरीर के अन्य हिस्सों तक भी पहुंच सकता है। ऐसे में जरूरी है कि आप समय-समय पर जांच कराएं।
