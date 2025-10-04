Patrika LogoSwitch to English

Breast Cancer: महिलाओं के लिए जरूरी, ब्रेस्ट कैंसर से बचने के उपाय जो आपको जानने चाहिए

Breast Cancer Prevention: ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में सबसे आम प्रकार के कैंसर में से एक है। शुरुआती पहचान और सही सावधानी के उपाय इसे रोकने या समय पर इलाज शुरू करने में मदद कर सकते हैं। महिलाओं को इस बारे में जागरूक होना बेहद जरूरी है।

भारत

image

Anamika Mishra

Oct 04, 2025

ब्रेस्ट कैंसर से बचने के उपाय। (Image Source: Gemini AI)

Breast Cancer Safety Measures: आजकल ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं के बीच सबसे आम प्रकार का कैंसर बन गया है। ब्रेस्ट कैंसर के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। यह कैंसर महिलाओं में होने वाले कुल कैंसर के मामलों का करीब 26% है और कैंसर से होने वाली कुल मौतों का लगभग 15% हिस्सा है। इस बीमारी के बढ़ने का कारण बदलती जीवनशैली, खानपान में असंतुलन, धूम्रपान, शराब का सेवन, मोटापा आदि हो सकता है।

क्या होता है ब्रेस्ट कैंसर

ब्रेस्ट कैंसर तब होता है जब स्तन की कोशिकाओं में अनियंत्रित बढ़त और विभाजन शुरू हो जाता है। इसमें आमतौर पर स्तन की दूध उत्पादक ग्रंथियों में कैंसर बनने लगता है। यह कैंसर स्तन के कई हिस्सों में फैल सकता है और गंभीर मामलों में लिम्फ नोड्स के माध्यम से शरीर के अन्य हिस्सों तक भी पहुंच सकता है। ऐसे में जरूरी है कि आप समय-समय पर जांच कराएं।

ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण

  • स्तन में एक कठोर गांठ या मास महसूस होना
  • निप्पल डिस्चार्ज होना
  • स्तन के आकार में बदलाव
  • अंडरआर्म्स एरिया में गांठ या सूजन का महसूस होना
  • निप्पल का रंग बदलना या उसमें खुजली या जलन महसूस होना

कैसे कर सकते हैं बेस्ट कैंसर की पहचान

  • मैमोग्राम: ये एक प्रकार का एक्स-रे टेस्ट होता है जो स्तन में गांठ की पहचान करता है।
  • अल्ट्रासाउंड: यह स्तन में ट्यूमर की पहचना करने के लिए किया जाता है, विशेषकर अगर मैमोग्राम से स्पष्ट जानकारी न मिले।
  • बायोप्सी: इस परीक्षण में उस असामान्य भाग का सैंपल लेकर लैब में परीक्षण के लिए भेजा जाता है। यह सबसे सटीक जांच है जो कैंसर की पुष्टि करती है।

ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के उपाय

  • डाइट: ताजे फल, सब्जियां, प्रोटीन, और अनाज से युक्त चीजें डाइट में शामिल करें।
  • एक्सरसाइज: रोजाना योग, व्यायाम, या किसी प्रकार की शारीरिक गतिविधि से शरीर को फिट रखें।
  • धूम्रपान और शराब से दूरी: धूम्रपान और शराब का सेवन करने से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ा सकता है।
  • वेट: स्वस्थ वजन बनाए रखना भी ब्रेस्ट कैंसर से बचाव में सहायक हो सकता है।
  • सेल्फ एनालिसिस: हर महीने अपने स्तनों का स्वयं परीक्षण करें और किसी भी प्रकार का बदलाव नजर आने पर डॉक्टर से संपर्क करें

Sinus And Migraine: साइनस और माइग्रेन का कारण क्या है? जानें तुरंत राहत के उपाय
स्वास्थ्य

health news

