Breast Cancer: महिलाओं के लिए जरूरी, ब्रेस्ट कैंसर से बचने के उपाय जो आपको जानने चाहिए

Breast Cancer Safety Measures: आजकल ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं के बीच सबसे आम प्रकार का कैंसर बन गया है। ब्रेस्ट कैंसर के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। यह कैंसर महिलाओं में होने वाले कुल कैंसर के मामलों का करीब 26% है और कैंसर से होने वाली कुल मौतों का लगभग 15% हिस्सा है। इस बीमारी के बढ़ने का कारण बदलती जीवनशैली, खानपान में असंतुलन, धूम्रपान, शराब का सेवन, मोटापा आदि हो सकता है।