Brown Fat है बॉडी का असली फैट बर्नर, जानें इसे शरीर में कैसे करें एक्टिव

Tips To Activate Brown Fat in Body: आजकल मोटापा दुनियाभर में सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्या बन गया है। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर उम्र के लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। मोटापे के कारण डायबिटीज, हार्ट डिजीज और कई अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। लोग वजन घटाने के लिए तरह-तरह की डाइट, एक्सरसाइज और योग अपनाते हैं, लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक बेहद खास उपाय खोज निकाला है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के शोधकर्ताओं के अनुसार, हमारे शरीर में मौजूद ब्राउन फैट (Brown Fat) मोटापे से छुटकारा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।