Height And Cancer : कैसे लंबाई बनी कैंसर का कारण, स्टडी कर वैज्ञानिकों ने जारी की चेतावनी

लंबे लोगों में कैंसर को लेकर क्या कहता है शोध What does research say about cancer in tall people? हाल ही में यूके मिलियन वूमेन (UK Million Women) ने एक अध्ययन किया, जिसमें 17 प्रकार के कैंसर (Cancer) की जांच की गई। इस शोध के परिणाम बेहद अचंभित करने वाले थे, क्योंकि इसमें प्रकट हुआ कि 17 प्रकार के कैंसर में से 15 कैंसर उन लोगों में अधिक होते थे, जिनका ऊंचाई ज्यादा था। वर्ल्ड कैंसर रिसर्च फंड के अनुसार, लंबे लोगों में पैनक्रियास, किडनी, स्किन कैंसर, प्रोस्टेट, ओवरी, ब्रेस्ट और यूट्रस का कैंसर होने का खतरा अधिक होता है। इसके अतिरिक्त, शोधकर्ताओं ने यह भी खुलासा किया कि हर 10 सेंटीमीटर हाइट बढ़ने पर कैंसर के होने का जोखिम 16 फीसदी तक बढ़ जाता है।

लंबे लोगों में क्या है कैंसर का कारण What is the cause of cancer in tall people वैज्ञानिकों के अनुसार, लंबे या अच्छी हाइट वाले व्यक्तियों में सेल्स यानि कोशिकाएं अधिक होती हैं। अधिक कोशिकाएं होने से अक्सर यह विभिन्न अंगों में वितरित हो जाती हैं, जिससे उनके नुकसान का जोखिम बढ़ जाता है। अतएव, कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होने पर वे नए कोशिकाओं में पहुंच जाती हैं या फिर नई कोशिकाएं आत्मस्वत: उत्पन्न कर लेती हैं। इस प्रकार की स्थिति में कैंसर (Cancer) के होने का खतरा बढ़ जाता है।

कैसे बचा जा सकता है कैंसर से How can cancer be prevented कैंसर (Cancer) के जोखिम को कम करने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करना महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप स्वस्थ रहें, सुबह जल्दी उठकर योग और प्राणायाम का अभ्यास करना आवश्यक है।

कैंसर से बचाव के लिए, आपको एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर आहार लेना चाहिए और अपनी डाइट पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही, स्मोकिंग और शराब का सेवन बंद करना भी अत्यधिक आवश्यक है।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।