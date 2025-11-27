Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Cancer Causing Dye in Roasted Chickpeas: आपका पसंदीदा भुना चना बन सकता है कैंसर की वजह! सच जानकर रह जाएंगे दंग

Cancer-Causing Dye in Roasted Chickpeas: बाजार में बिकने वाले भुने चनों में Auramine जैसी खतरनाक डाई की मिलावट का खुलासा। यह केमिकल कैंसर, लिवर और किडनी डैमेज का कारण बन सकता है। सावधान रहें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Nov 27, 2025

Cancer Causing Dye in Roasted Chickpeas

Cancer Causing Dye in Roasted Chickpeas (photo- geimi ai)

Cancer-Causing Dye in Roasted Chickpeas: आजकल बाजार में खाने-पीने की चीजों में मिलावट का खेल इतना बढ़ गया है कि रोजमर्रा की साधारण चीजें भी अब सुरक्षित नहीं रहीं। दूध, मसाले, घी इनमें मिलावट की खबरें तो अक्सर सुनने को मिलती रहती हैं, लेकिन अब एक नई और बेहद खतरनाक मिलावट सामने आई है, जिसने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने स्वास्थ्य मंत्री और फूड प्रोसेसिंग मंत्री को पत्र लिखकर बताया है कि बाजार में बिकने वाले भुने चनों में औरामाइन (Auramine) नामक खतरनाक केमिकल मिलाया जा रहा है, जो सीधे-सीधे स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है।

औरामाइन क्या होता है?

हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, औरामाइन एक पीले रंग की सिंथेटिक डाई है, जिसका इस्तेमाल टेक्सटाइल, चमड़ा, कागज और अन्य औद्योगिक चीजों में किया जाता है। यह पानी में आसानी से घुल जाती है और वस्तुओं को बहुत चमकीला पीला रंग देती है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक संभावित कार्सिनोजन (Cancer-causing chemical) है। WHO की एजेंसी IARC ने इसे उन केमिकल्स की लिस्ट में रखा है जो कैंसर का कारण बन सकते हैं। इसलिए इसका इस्तेमाल किसी भी खाद्य पदार्थ में पूरी तरह प्रतिबंधित है।

भुने चनों में इसे क्यों मिलाया जा रहा है?

मार्केट में भुने चनों को ज्यादा चमकदार, पीला और कुरकुरा दिखाने के लिए कुछ विक्रेता इस सस्ती इंडस्ट्रियल डाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे चने देखने में आकर्षक लगते हैं, बिकते ज्यादा हैं और मुनाफा भी बढ़ता है।
सोशल मीडिया पर कई लोग ऐसे चनों के सैंपल दिखाकर दावा कर रहे हैं कि इसमें औरामाइन की मिलावट की जा रही है।

सेहत पर कितना खतरनाक असर?

अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक औरामाइन मिले चनों या अन्य खाद्य पदार्थों का सेवन करे, तो इसके कई गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं कैंसर का खतरा बढ़ता है, साथ ही लिवर, किडनी ब्लैडर (मूत्राशय) में कैंसर का जोखिम बढ़ सकता है, क्योंकि यह केमिकल शरीर में जमा होकर कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। लंबे समय में यह दिमाग और नर्वस सिस्टम की कोशिकाओं को कमजोर कर सकता है, जिससे थकान, कमजोरी, चक्कर या सुन्नपन जैसे लक्षण हो सकते हैं। रिसर्च बताती हैं कि लगातार इस तरह के टॉक्सिक फूड्स खाने से शरीर में टॉक्सिसिटी बढ़ती है, जिससे कई ऑर्गन्स में सूजन
टेंपररी डैमेज या स्थायी नुकसान हो सकता है।

क्या करें?

हमेशा विश्वसनीय और ब्रांडेड कंपनियों के भुने चने खरीदें। बहुत अधिक चमकीले, ज्यादा पीले या असामान्य रंग वाले चने देखने में आकर्षक लगते हों, तो सावधान रहें। यदि शक हो तो ऐसे चने बिल्कुल न खाएं।

ये भी पढ़ें

सिर्फ एक इंजेक्शन से ठीक हो सकेगा Cancer , वैक्सीन का पहला ह्यूमन ट्रायल होगा शुरू
स्वास्थ्य
Lung Cancer Vaccine

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

27 Nov 2025 09:24 am

Published on:

27 Nov 2025 09:14 am

Hindi News / Health / Cancer Causing Dye in Roasted Chickpeas: आपका पसंदीदा भुना चना बन सकता है कैंसर की वजह! सच जानकर रह जाएंगे दंग

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

क्या रात में पैरों में चुभन-झनझनाहट आपको सोने नहीं देती? ये सामान्य नहीं, RLS का संकेत हो सकता है!

restless legs sindrome
स्वास्थ्य

Winter Dinner Timing: सर्दियों में जल्दी खाना क्यों जरूरी? जानिए नवंबर-दिसंबर में भोजन का सही समय क्या होना चाहिए

Winter Dinner Timing
लाइफस्टाइल

Bathua in Uric Acid: सिर्फ 1 कटोरी बथुआ रोज… और यूरिक एसिड ऐसे हो सकता है गायब जैसे कभी था ही नहीं!

Bathua in Uric Acid and Joint Pain
स्वास्थ्य

Brain Cancer Treatment: अब नाक के जरिए हो सकता है ब्रेन कैंसर का इलाज? स्टडी में दिखा सुपर इफेक्ट!

Brain Cancer Treatment
स्वास्थ्य

Smriti Mandhana Father Health Update : जमकर डांस, बहुत खुशी… क्या ये भी हार्ट अटैक का कारण बन सकते हैं, एक्सपर्ट से समझिए

Smriti Mandhana Father Health Update
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.