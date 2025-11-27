Cancer Causing Dye in Roasted Chickpeas: आपका पसंदीदा भुना चना बन सकता है कैंसर की वजह! सच जानकर रह जाएंगे दंग

अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक औरामाइन मिले चनों या अन्य खाद्य पदार्थों का सेवन करे, तो इसके कई गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं कैंसर का खतरा बढ़ता है, साथ ही लिवर, किडनी ब्लैडर (मूत्राशय) में कैंसर का जोखिम बढ़ सकता है, क्योंकि यह केमिकल शरीर में जमा होकर कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। लंबे समय में यह दिमाग और नर्वस सिस्टम की कोशिकाओं को कमजोर कर सकता है, जिससे थकान, कमजोरी, चक्कर या सुन्नपन जैसे लक्षण हो सकते हैं। रिसर्च बताती हैं कि लगातार इस तरह के टॉक्सिक फूड्स खाने से शरीर में टॉक्सिसिटी बढ़ती है, जिससे कई ऑर्गन्स में सूजन

टेंपररी डैमेज या स्थायी नुकसान हो सकता है।