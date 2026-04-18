Cancer Causes: इन 6 तरह के कैंसर से रहें सावधान, सबसे पहले इन अंगों पर करते हैं अटैक

Cancer Causes (Photo- chatgtp)
Cancer Causes: कैंसर एक ऐसी गंभीर बीमारी है, जिसकी शुरुआत शरीर की कोशिकाओं के अनियंत्रित तरीके से बढ़ने से होती है। सामान्य स्थिति में शरीर के सेल्स एक तय प्रक्रिया के अनुसार बनते और खत्म होते रहते हैं, लेकिन जब यह संतुलन बिगड़ जाता है, तो कुछ सेल्स बिना रुके बढ़ने लगते हैं। यही असामान्य वृद्धि धीरे-धीरे आसपास के टिशू और अंगों को नुकसान पहुंचाती है और कैंसर का रूप ले लेती है।
World Health Organization (WHO) के अनुसार, कुछ कैंसर दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। इनमें शामिल हैं:
ब्रेस्ट कैंसर: स्तन के डक्ट्स और लोब्यूल्स में होता है, जो हार्मोन से प्रभावित होता है।
फेफड़ों का कैंसर: धूम्रपान और प्रदूषण इसका मुख्य कारण माना जाता है।
कोलोरेक्टल कैंसर: आंतों की अंदरूनी परत में विकसित होता है।
प्रोस्टेट कैंसर: पुरुषों में उम्र बढ़ने के साथ इसका खतरा बढ़ता है।
लिवर कैंसर: अक्सर वायरल इन्फेक्शन और लिवर डिजीज से जुड़ा होता है।
पेट का कैंसर: खराब खानपान और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन से जुड़ा होता है।
कैंसर की जड़ में आमतौर पर डीएनए में बदलाव (जेनेटिक म्यूटेशन) होता है। यह बदलाव जन्म से भी हो सकता है और समय के साथ भी विकसित हो सकता है। रिसर्च के अनुसार तंबाकू और प्रदूषण के संपर्क में रहना। ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV), हेपेटाइटिस B और C जैसे इन्फेक्शन। खतरनाक केमिकल्स और रेडिएशन, हार्मोनल बदलाव, लंबे समय तक सूजन (इन्फ्लेमेशन) इसके प्रमुख कारण हैं।
कुछ लाइफस्टाइल और हेल्थ से जुड़े फैक्टर्स कैंसर के जोखिम को और बढ़ा देते हैं:
कैंसर से बचाव के लिए रोजमर्रा की आदतों में बदलाव बहुत जरूरी है:
डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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