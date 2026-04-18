Cancer Causes: इन 6 तरह के कैंसर से रहें सावधान, सबसे पहले इन अंगों पर करते हैं अटैक

Cancer Causes: कैंसर एक ऐसी गंभीर बीमारी है, जिसकी शुरुआत शरीर की कोशिकाओं के अनियंत्रित तरीके से बढ़ने से होती है। सामान्य स्थिति में शरीर के सेल्स एक तय प्रक्रिया के अनुसार बनते और खत्म होते रहते हैं, लेकिन जब यह संतुलन बिगड़ जाता है, तो कुछ सेल्स बिना रुके बढ़ने लगते हैं। यही असामान्य वृद्धि धीरे-धीरे आसपास के टिशू और अंगों को नुकसान पहुंचाती है और कैंसर का रूप ले लेती है।