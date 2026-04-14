Cardiac Arrest Symptoms: कार्डियक अरेस्ट से पहले शरीर देता है ये 4 बड़े संकेत, लक्षण दिखने पर तुरंत करें ये काम, बच सकती है जान

बहुत से लोग Heart Attack और कार्डियक अरेस्ट को एक ही समझ लेते हैं, जबकि दोनों अलग हैं। हार्ट अटैक तब होता है जब दिल तक खून पहुंचाने वाली नस ब्लॉक हो जाती है। वहीं कार्डियक अरेस्ट में दिल की धड़कन अचानक रुक जाती है, क्योंकि दिल का इलेक्ट्रिकल सिस्टम काम करना बंद कर देता है। सीधी भाषा में कहें तो हार्ट अटैक ब्लड फ्लो की समस्या है, जबकि कार्डियक अरेस्ट दिल की धड़कन की समस्या है।