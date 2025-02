अगर कम उम्र में कांपते हैं हाथ-पैर, तो हो सकता है ये बड़ा कारण

Hand tremor treatment : हाथ कांपना बुढ़ापे की समस्या माना जाता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं युवाओं में भी हाथ पैर कांपने की बीमारी हो सकती है। युवाओं में हाथ-पैर कांपने की क्या वजह होती है और कैसे बचा जा सकता है। जानेंगे इस लेख में

भारत•Feb 19, 2025 / 11:52 am• Manoj Kumar

Causes of hand tremors Tremble in young Age

How to stop hand tremors naturally : हाथ-पैर कांपने की समस्या आमतौर पर उम्रदराज़ लोगों में देखी जाती है, लेकिन जब यह समस्या युवाओं में होती है, तो यह चिंता का विषय बन जाती है। कई लोग इसे नज़रअंदाज़ कर देते हैं, जबकि इसके पीछे कई गंभीर स्वास्थ्य कारण हो सकते हैं। युवाओं में हाथ-पैर कांपने (Trembling of hands and feet) की मुख्य वजहें क्या हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है।