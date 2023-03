एक्टर, डायरेक्टर सतीश कौशिक के अलावा इन सेलेब्स का भी हुआ हार्ट अटैक से देहांत

नई दिल्लीPublished: Mar 09, 2023 05:13:14 pm Submitted by: Namita Kalla

Celebs including Satish Kaushik, Shahnawaz Pradhan and others die of heart attack : पॉपुलर एक्टर और डायरेक्टर सतीश कौशिक का देहांत बुधवार मार्च 8 को राजधानी दिल्ली में हुआ। वे 66 साल के थे। कहा जा रहा है कि कौशिक दिल्ली में कार यात्रा कर रहे थे जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा। उनकी अचानक मृत्यु ने ना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री को बल्कि उनके फैंस को भी सदमे में डाल दिया है। पिछले कुछ सालों में कई पॉपुलर और टैलेंटेड सेलेब्रिटीज, एक्टर्स, सिंगर, कॉमेडियन का देहांत हार्ट अटैक से हुआ है।