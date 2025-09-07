Chandra Grahan Impact on Health: नींद में दिक्कत, अपच? जानिए, चंद्र ग्रहण का हमारे शरीर पर क्या होता है असर

Chandra Grahan Impact on Health: 7-8 सितंबर की रात आसमान में एक अनोखा नजारा दिखाई देगा। भारतवासी इस दौरान करीब 82 मिनट तक पूर्ण चंद्र ग्रहण यानी ब्लड मून देखेंगे। यह घटना पूरी तरह से खगोलीय है लेकिन हर बार की तरह इस बार भी लोगों के मन में सवाल उठते हैं कि क्या इसका हमारी सेहत पर कोई असर पड़ता है? आइए जानते हैं विज्ञान और परंपरा की नजर से चंद्र ग्रहण के प्रभाव के बारे में।