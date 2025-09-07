Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Chandra Grahan Impact on Health: नींद में दिक्कत, अपच? जानिए, चंद्र ग्रहण का हमारे शरीर पर क्या होता है असर

Chandra Grahan Impact on Health: चंद्र ग्रहण के दौरान नींद, पाचन और मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है, जानें। विज्ञान और परंपरा की दृष्टि से समझें चंद्र ग्रहण के प्रभाव और मिथ्स।

भारत

Rahul Yadav

Sep 07, 2025

Chandra Grahan Impact on Health
Chandra Grahan Impact on Health (Image: Freepik)

Chandra Grahan Impact on Health: 7-8 सितंबर की रात आसमान में एक अनोखा नजारा दिखाई देगा। भारतवासी इस दौरान करीब 82 मिनट तक पूर्ण चंद्र ग्रहण यानी ब्लड मून देखेंगे। यह घटना पूरी तरह से खगोलीय है लेकिन हर बार की तरह इस बार भी लोगों के मन में सवाल उठते हैं कि क्या इसका हमारी सेहत पर कोई असर पड़ता है? आइए जानते हैं विज्ञान और परंपरा की नजर से चंद्र ग्रहण के प्रभाव के बारे में।

चंद्र ग्रहण का हमारी सेहत पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

सूर्य ग्रहण की तरह चंद्र ग्रहण देखने से आंखों या शरीर को कोई कोई नुकसान नहीं होगा। इसे नग्न आंखों से सुरक्षित तरीके से देखा जा सकता है। चांद का लाल दिखना केवल पृथ्वी के वातावरण से गुजरकर आने वाली सूर्य की किरणों का असर होता है। इसका हमारे शरीर पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता।

ये भी पढ़ें

आंध्र प्रदेश में रहस्यमयी बीमारी से हुई 20 लोगों मौत, सीएम ने घोषित किया स्वास्थ्य आपातकाल
स्वास्थ्य
Health Emergency in Andhra Pradesh

चंद्र ग्रहण के दौरान खाना खाने से जुड़ी बातें

कई परंपराओं में ग्रहण के दौरान खाना खाने से मना किया जाता है। कहा जाता है कि इस समय भोजन अशुद्ध हो जाता है। लेकिन विज्ञान साफ कहता है कि ग्रहण का खाने-पीने की गुणवत्ता या पोषण पर कोई असर नहीं पड़ता है। चाहे खाना ग्रहण से पहले बना हो या उसी दौरान, उसका स्वाद और पोषण वैसा ही रहता है।

नींद, बेचैनी और मन की हलचल

शरीर पर सीधा असर भले न हो, लेकिन कई लोग मानसिक रूप से बदलाव महसूस कर सकते हैं। दुर्लभ खगोलीय घटनाएं लोगों की नींद, मूड और मन की शांति पर असर डाल सकती हैं। कुछ लोगों को बेचैनी, जागने में कठिनाई या अनजाना डर भी हो सकता है। यह असर ज्यादातर मानसिक होता है, शरीर पर नहीं।

गर्भवती महिलाओं के लिए परंपराएं

ग्रहण को लेकर सबसे ज्यादा मान्यताएं गर्भवती महिलाओं से जुड़ी होती हैं। परंपरा के अनुसार उन्हें घर से बाहर न निकलने, तेज वस्तुओं का इस्तेमाल न करने और ग्रहण देखने से बचने की सलाह दी जाती है। जबकि विज्ञान कहता है कि गर्भावस्था पर चंद्र ग्रहण का कोई असर नहीं होता। फिर भी, गर्भवती महिलाएं अपनी सुविधा और मानसिक शांति के लिए चाहें तो परंपराओं का पालन कर सकती हैं।

सांस्कृतिक मान्यताओं का महत्व

वैज्ञानिक दृष्टि से चंद्र ग्रहण का कोई नुकसान नहीं होता है लेकिन इसकी लोककथाओं और मान्यताओं का सांस्कृतिक महत्व बहुत गहरा है। कुछ लोग इसे ऊर्जा का विराम मानते हैं तो कुछ के लिए यह प्रकाश और अंधकार के बीच संतुलन का प्रतीक है। ये मान्यताएं हमारे अनुभव और भावनाओं को प्रभावित करती हैं।

ग्रहण के समय क्या करें?

चंद्र ग्रहण को लेकर चिंता करने की बजाय इसे प्रकृति की खूबसूरती मानकर देखना सबसे अच्छा तरीका है। बस रोज की तरह समय पर खाना खाएं, पानी पिएं और पर्याप्त नींद लें। अगर बेचैनी महसूस हो तो ध्यान, प्रार्थना या डायरी लिखने जैसी गतिविधियां मददगार हो सकती हैं।

डिस्क्लेमर: यह लेख वैज्ञानिक तथ्यों और परंपराओं पर आधारित जानकारी देने के लिए लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से चिकित्सीय या मेडिकल सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की सेहत या स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो डॉक्टर या स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श लें।

ये भी पढ़ें

Urine Based Cancer Test: पेशाब से कैंसर का चलेगा पता, नई खोज से मिलेगा दर्दनाक जांच से राहत
स्वास्थ्य
Urine Based Cancer Test

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health news

Published on:

07 Sept 2025 11:14 am

Hindi News / Health / Chandra Grahan Impact on Health: नींद में दिक्कत, अपच? जानिए, चंद्र ग्रहण का हमारे शरीर पर क्या होता है असर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट