Urine Based Cancer Test: पेशाब से कैंसर का चलेगा पता, नई खोज से मिलेगा दर्दनाक जांच से राहत

Urine Based Cancer Test: पुरुषों में सबसे आम पाए जाने वाले कैंसरों में से एक प्रोस्टेट कैंसर है। यह बीमारी अमेरिका सहित कई देशों में पुरुषों की मौत का दूसरा बड़ा कारण भी मानी जाती है। अब तक इस कैंसर की पुष्टि के लिए डॉक्टरों को बायोप्सी करनी पड़ती थी। बायोप्सी एक दर्दनाक और इनवेसिव प्रक्रिया है जिसमें सुई के जरिए प्रोस्टेट से टिश्यू का नमूना लिया जाता है। कई बार यह प्रक्रिया न सिर्फ तकलीफदेह होती है बल्कि इसके बाद मरीज को संक्रमण या अन्य समस्याओं का भी खतरा रहता है।