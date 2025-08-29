Heart Disease Rates: हर 34 सेकेंड में दिल की बीमारी से एक व्यक्ति की मौत, जानिए किन देशों में हैं हार्ट अटैक अधिक मामले

आंकड़ें बताते हैं कि अमेरिका में हर 40 सेकेंड में एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है। साल 2022 में सिर्फ कोरोनरी हार्ट डिजीज से ही 3.7 लाख मौतें हुईं। इसमें लगभग 5% वयस्क को कोरोनरी हार्ट डिजीज है। वहीं, साल 2023 में दिल की बीमारी से मरने वालों में से हर 6 में से 1 व्यक्ति की उम्र 65 साल से कम थी।