Chicken या Eggs? फिटनेस के लिए क्या है सही चॉइस?

जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, चिकन ब्रेस्ट बेहद लीन प्रोटीन का सोर्स है, जो कम कैलोरी में ज्यादा प्रोटीन देता है इसलिए मसल्स बिल्डिंग और फैट लॉस वालों की पहली पसंद रहता है।अंडे प्रोटीन में थोड़े कम लेकिन न्यूट्रिएंट्स में बहुत समृद्ध होते हैं, खासकर उनका यॉल्क जिसमें विटामिन, मिनरल्स और हेल्दी फैट होते हैं।अंडे में मौजूद पोषक तत्व शरीर द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाते हैं, जिससे यह एक कम्प्लीट फूड बन जाता है।इनका फैट प्रोफाइल शरीर को लगातार ऊर्जा देता है और कई जरूरी प्रक्रियाओं को सपोर्ट करता है।एक स्टडी के अनुसार, अंडों में मौजूद कोलीन और ल्यूटिन दिमाग, मेटाबॉलिज्म और सेल हेल्थ को सपोर्ट करते हैं, जो चिकन से अलग लेकिन महत्वपूर्ण फायदे देते हैं।