Chicken या Eggs? फिटनेस के लिए क्या है सही चॉइस?

Which is Healthier for Fitness Chicken or Eggs|फोटो सोर्स –Freepik
Chicken Vs Eggs: मसल्स बढ़ाने हों या फैट कम करना हो, प्रोटीन हमेशा आपकी फिटनेस जर्नी का हीरो माना जाता है। लेकिन जब बात रोजाना की डाइट की आती है, तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है चिकन खाएं या अंडा? दोनों ही बेहतरीन प्रोटीन सोर्स हैं, दोनों सस्ते भी और आसानी से उपलब्ध भी। फिर भी हर लक्ष्य के लिए एक स्मार्ट चॉइस होती है। तो आइए जानते हैं कि आपकी फिटनेस गोल्स के हिसाब से कौन-सा प्रोटीन आपके लिए सबसे ज्यादा फायदे लेकर आता है चिकन या अंडा?
जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, चिकन ब्रेस्ट बेहद लीन प्रोटीन का सोर्स है, जो कम कैलोरी में ज्यादा प्रोटीन देता है इसलिए मसल्स बिल्डिंग और फैट लॉस वालों की पहली पसंद रहता है।अंडे प्रोटीन में थोड़े कम लेकिन न्यूट्रिएंट्स में बहुत समृद्ध होते हैं, खासकर उनका यॉल्क जिसमें विटामिन, मिनरल्स और हेल्दी फैट होते हैं।अंडे में मौजूद पोषक तत्व शरीर द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाते हैं, जिससे यह एक कम्प्लीट फूड बन जाता है।इनका फैट प्रोफाइल शरीर को लगातार ऊर्जा देता है और कई जरूरी प्रक्रियाओं को सपोर्ट करता है।एक स्टडी के अनुसार, अंडों में मौजूद कोलीन और ल्यूटिन दिमाग, मेटाबॉलिज्म और सेल हेल्थ को सपोर्ट करते हैं, जो चिकन से अलग लेकिन महत्वपूर्ण फायदे देते हैं।
आजकल लोग सिर्फ सेहत नहीं, बल्कि पर्यावरण का भी ख्याल रखते हैं। तो यहां भी अंडे आगे हैं। अंडा के उत्पादन में कम पानी, कम जमीन और कम चारा लगता है। इससे ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन भी कम होता है। चिकन का प्रोडक्शन इससे थोड़ा ज्यादा रिसोर्स मांगता है, लेकिन फिर भी बीफ और मटन की मुकाबले में यह काफी सस्टेनेबल है।
अंडे की खास बात यह है कि इसे हर तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है,ऑमलेट, बॉइल्ड एग, एग करी, केक, पराठा आदि। यह डिश को बाइंड करता है, गाढ़ा बनाता है और स्वाद को भी बढ़ाता है।वहीं चिकन भी कम नहीं है। दुनियाभर की रेसिपीज में चिकन का इस्तेमाल होता है,जैसे करी, टिक्का, बिरयानी, रोस्ट और सूप। यह मसालों को अच्छे से सोख लेता है और हर मील को कम्प्लीट बना देता है।
अगर आप जिम जाते हैं और मसल्स बनाना चाहते हैं, तो चिकन बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें लीन प्रोटीन ज्यादा होता है।लेकिन अगर आप ब्रेन हेल्थ, आंखों की रोशनी और ओवरऑल न्यूट्रिशन चाहते हैं, तो अंडा परफेक्ट है।बजट और एनवायरनमेंट के लिहाज से भी अंडा थोड़ा आगे है।चिकन और अंडा दोनों को डाइट में शामिल करना सबसे समझदारी वाला विकल्प है। इससे आपको कम्प्लीट न्यूट्रिशन मिलेगा और हेल्थ भी बैलेंस रहेगी।
बड़ी खबरेंView All
स्वास्थ्य
ट्रेंडिंग
लाइफस्टाइल