Brown Egg vs White Egg : भूरा अंडा बनाम सफेद अंडा: कौन सा है ज्यादा हेल्दी?

Brown Egg vs White Egg : हम सब जानते हैं कि अंडा कितना पौष्टिक होता है। एक बड़ा अंडा प्रोटीन का खजाना है, जिसमें दिमाग के लिए जरूरी कोलिन से लेकर आंखों के लिए ल्यूटिन तक सब कुछ है। पर जब हम बाजार में अंडे लेने जाते हैं, तो एक सवाल हमेशा आता है: भूरा अंडा बेहतर है या सफेद?