Custard Apple Benefits and Side Effects: सीताफल पसंद है? लेकिन ज्यादा खाया तो बिगड़ सकती है सेहत, जानें चौंकाने वाले साइड इफेक्ट

सीताफल हमारे शरीर की ऊर्जा बढ़ाता है, इम्यूनिटी को मजबूत करता है और मीठा खाने की इच्छा भी पूरी करता है। लेकिन हर अच्छी चीज की तरह, इसे भी हद से ज्यादा खा लिया जाए तो बॉडी पर इसका बुरा असर हो सकता है। एलर्जी, पेट की बीमारियां, वजन बढ़ना और यहां तक कि नर्वस सिस्टम पर भी असर हो सकता है, ओवरईटिंग के ये साइड इफेक्ट काफी चौंकाने वाले हो सकते हैं। चलिए जानते हैं सीताफल के साइड इफेक्ट के बारे में।