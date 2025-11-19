Custard Apple Benefits and Side Effects: सीताफल पसंद है? लेकिन ज्यादा खाया तो बिगड़ सकती है सेहत, जानें चौंकाने वाले साइड इफेक्ट

Custard Apple Benefits and Side Effects (Image: Freepik)
Custard Apple Benefits and Side Effects: सीताफल उन फ्रूट्स में से ही एक है, जिसे खाकर ऐसा लगता है जैसे तो कोई डेजर्ट खा रहे हैं। इसकी सीजनल एंट्री का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम बताएं कि ये टेस्टी फ्रूट कभी-कभी आपके लिए प्रॉब्लम भी बन सकता है? जी हां, यह क्रीमी और जबरदस्त फ्रूट अगर ज्यादा खा लिया जाए तो आपकी हेल्थ को भी नुकसान सकता है।
सीताफल हमारे शरीर की ऊर्जा बढ़ाता है, इम्यूनिटी को मजबूत करता है और मीठा खाने की इच्छा भी पूरी करता है। लेकिन हर अच्छी चीज की तरह, इसे भी हद से ज्यादा खा लिया जाए तो बॉडी पर इसका बुरा असर हो सकता है। एलर्जी, पेट की बीमारियां, वजन बढ़ना और यहां तक कि नर्वस सिस्टम पर भी असर हो सकता है, ओवरईटिंग के ये साइड इफेक्ट काफी चौंकाने वाले हो सकते हैं। चलिए जानते हैं सीताफल के साइड इफेक्ट के बारे में।
सीताफल ऐसे तो सेफ फ्रूट ही है, पर कुछ लोगों को सीताफल खाने के बाद अचानक खुजली, शरीर पर दाने निकलना या सूजन जैसी प्रॉब्लम होने लगती हैं। यह एलर्जी पहली बार खाने पर भी हो सकती है और पहले कभी कोई परेशानी न हुई हो, तब भी अचानक हो सकती है।
फाइबर सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो पेट सम्बंधित परेशानियां होने लगती है। ज्यादा सीताफल खाने से पेट में तेज गैस बनना, पेट फूलना, बार- बार डकार आना या दस्त की प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। यानी हेल्दी ज्यादा खा भी लिया तो भी अनहेल्दी फील होने लगता है।
सीताफल के बीजों में एनोनासिन (Annonacin) नाम का टॉक्सिन (जहरीला तत्व) होता है। अगर गलती से भी निगल लिए जाएं तो उल्टी आ सकती यही, चक्कर आ सकता है, आंखों में जलन और कुछ केसेस में तो न्यूरोलॉजिकल डैमेज (पार्किंसन जैसे लक्षण) हो सकते हैं। खासतौर पर बच्चों के लिए ये बीज बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है।
सीताफल हाई बीपी के मरीजों के लिए सामान्यतः सुरक्षित है, क्योंकि इसमें मौजूद पोटैशियम और मैग्नीशियम नसों को रिलैक्स करके बीपी कंट्रोल में मदद करते हैं। बस इसके बीज न खाएं, क्योंकि उनमें टॉक्सिन होता है। गूदा पूरी तरह सुरक्षित है। ज्यादा खाने से पेट फूलना या शुगर बढ़ना जैसी हल्की समस्याएं हो सकती हैं। अगर हाई बीपी के साथ किडनी की दिक्कत भी हो, तो खाने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।
सीताफल की प्रकृति ठंडा करना है। सर्दियों में पहले से ही मौसम ठंडा होता है, ऊपर से अगर आप रोज 2-3 सीताफल खा लें तो शरीर का तापमान और कम हो जाता है। जिससे गला खराब होना, बार-बार छींक आना, नाक बहना ये प्रॉब्लम हो सकती है।
सीताफल बहुत मीठा होता है। जिससे इसमें नेचुरल शुगर ज्यादा होती है जो शरीर को तुरंत कैलोरी देती है। ज्यादा खाने पर यह एक्स्ट्रा शुगर फैट के रूप में बदल जाती है और स्टोर होने लगती है। जिससे वजन बढ़ सकता है।
गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर की सलाह के बिना इसे नहीं खाना चाहिए। डायबिटीज वाले लोगों को इसकी मिठास से ब्लड शुगर बढ़ने का खतरा रहता है। इसके अलावा बीज का गलती से निगलना गर्भावस्था में नुकसानदायक हो सकता है।
सीताफल जितना टेस्टी लगता है उतना ही पौष्टिक भी होता है। लेकिन ये तभी तक अच्छा होता है जब तक आप इसे सीमित मात्रा में खाते हैं। ज्यादा खाएंगे तो फायदे की जगह नुकसान होने लगता है।
