Chickpeas vs Paneer: पनीर या छोले! जानिए आपकी डाइट के लिए कौन है ज्यादा फायदेमंद?

Chickpeas vs Paneer (photo- gemini ai)
Chickpeas vs Paneer: शाकाहारी लोगों के लिए पर्याप्त प्रोटीन प्राप्त करना एक चुनौती होती है। ऐसे में पनीर और छोले (चने) का नाम सामने आते हैं। ये दोनों भारतीय ही नहीं विदेशी रसोई का भी हिस्सा हैं। ये पोषक तत्वों से भरपूर हैं। जब बात मांसपेशियों के निर्माण और वजन घटाने की आती है, तो यह तय करना मुश्किल होता है कि कौन फायदेमंद है। आइए जानते हैं कि स्वास्थ्य लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, इन दोनों सुपर फूड्स में से कौन सा आपके लिए सबसे बेहतर है।
केवल प्रोटीन के आधार पर यह फैसला लेना सही नहीं है कि कौन ज्यादा अच्छा है। दोनों में से सबसे अच्छा पता करने के लिए वसा (फैट), कार्बोहाइड्रेट और फाइबर जैसे अन्य तत्वों को भी देखना होगा।
पनीर में प्रोटीन तो अधिक मात्रा में होता है, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम (लगभग 1.2 ग्राम) होती है। इसलिए यह कम-कार्ब डाइट पर रहने वालों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। पनीर कैल्शियम का भी एक शानदार स्रोत है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। लेकिन, ध्यान रखें कि पनीर में वसा (फैट) और कैलोरी छोले से ज्यादा होती है।
छोले में प्रोटीन कम होता है, लेकिन यह फाइबर का खजाना है। इसमें लगभग 7 से 8 ग्राम फाइबर होता है। फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा रखता है और पाचन को दुरुस्त करता है। यह दिल के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। छोले आयरन, फोलेट और मैग्नीशियम जैसे खनिजों से भी भरपूर होते हैं। यह पौधे-आधारित होने के कारण शाकाहारी लोगों के लिए भी उपयुक्त है।
यदि आप भी अपनी मसल्स को मजबूत बनाना चाहते हैं तो बेझिझक पनीर चुनें। इसका उच्च प्रोटीन, हड्डियों के स्वास्थ्य को बेहतर करता है और शरीर की ताकत बढाने में मदद करता है।
अगर आप भी ओवर वेट हैं और अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आप छोले चुनें। इसमें कैलोरी और वसा कम होती है, जबकि फाइबर ज्यादा मात्रा में होता है। फाइबर की उपस्थिति आपको ज्यादा खाने से रोकती है, जिससे वजन कम होने में मदद मिलती है। फाइबर आंतों के स्वास्थ्य के लिए भी उत्तम है।
अगर आप शाकाहारी हैं या आपका शरीर दूध से बने उत्पाद नहीं पचा पाता है तो आपको बिना चिंता के अपनी डाइट में छोले शामिल कर लेना चाहिए।
बड़ी खबरेंView All
स्वास्थ्य
ट्रेंडिंग
लाइफस्टाइल