Chickpeas vs Paneer: पनीर या छोले! जानिए आपकी डाइट के लिए कौन है ज्यादा फायदेमंद?

Chickpeas vs Paneer: शाकाहारी लोगों के लिए पर्याप्त प्रोटीन प्राप्त करना एक चुनौती होती है। ऐसे में पनीर और छोले (चने) का नाम सामने आते हैं। ये दोनों भारतीय ही नहीं विदेशी रसोई का भी हिस्सा हैं। ये पोषक तत्वों से भरपूर हैं। जब बात मांसपेशियों के निर्माण और वजन घटाने की आती है, तो यह तय करना मुश्किल होता है कि कौन फायदेमंद है। आइए जानते हैं कि स्वास्थ्य लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, इन दोनों सुपर फूड्स में से कौन सा आपके लिए सबसे बेहतर है।