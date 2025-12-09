9 दिसंबर 2025,

Chickpeas vs Paneer: पनीर या छोले! जानिए आपकी डाइट के लिए कौन है ज्यादा फायदेमंद?

Chickpeas vs Paneer: प्रोटीन के दो मुख्य स्रोत हैं, पनीर और छोले। पनीर में प्रोटीन लगभग दोगुना होता है। छोले में उच्च फाइबर, कम वसा और कम कैलोरी होती है। इन दोनों को ही अपनी डाइट में शामिल करने की सलाह दी गई है। लेकिन, आइए जानते हैं कि इन दोनों में कौन सबसे अच्छा है।

भारत

image

Dimple Yadav

image

Nidhi Yadav

Dec 09, 2025

Chickpeas vs Paneer

Chickpeas vs Paneer (photo- gemini ai)

Chickpeas vs Paneer: शाकाहारी लोगों के लिए पर्याप्त प्रोटीन प्राप्त करना एक चुनौती होती है। ऐसे में पनीर और छोले (चने) का नाम सामने आते हैं। ये दोनों भारतीय ही नहीं विदेशी रसोई का भी हिस्सा हैं। ये पोषक तत्वों से भरपूर हैं। जब बात मांसपेशियों के निर्माण और वजन घटाने की आती है, तो यह तय करना मुश्किल होता है कि कौन फायदेमंद है। आइए जानते हैं कि स्वास्थ्य लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, इन दोनों सुपर फूड्स में से कौन सा आपके लिए सबसे बेहतर है।

पोषक तत्वों के आधार पर - Chickpeas vs Paneer Nutrition

केवल प्रोटीन के आधार पर यह फैसला लेना सही नहीं है कि कौन ज्यादा अच्छा है। दोनों में से सबसे अच्छा पता करने के लिए वसा (फैट), कार्बोहाइड्रेट और फाइबर जैसे अन्य तत्वों को भी देखना होगा।

पनीर - Paneer Benifits

पनीर में प्रोटीन तो अधिक मात्रा में होता है, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम (लगभग 1.2 ग्राम) होती है। इसलिए यह कम-कार्ब डाइट पर रहने वालों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। पनीर कैल्शियम का भी एक शानदार स्रोत है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। लेकिन, ध्यान रखें कि पनीर में वसा (फैट) और कैलोरी छोले से ज्यादा होती है।

छोले - Chhole Benifits

छोले में प्रोटीन कम होता है, लेकिन यह फाइबर का खजाना है। इसमें लगभग 7 से 8 ग्राम फाइबर होता है। फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा रखता है और पाचन को दुरुस्त करता है। यह दिल के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। छोले आयरन, फोलेट और मैग्नीशियम जैसे खनिजों से भी भरपूर होते हैं। यह पौधे-आधारित होने के कारण शाकाहारी लोगों के लिए भी उपयुक्त है।

स्वास्थ्य लक्ष्यों के अनुसार कौन ज्यादा फायदेमंद - Chickpeas vs Paneer Calories

मांसपेशी स्ट्रांग बनाने के लिए -

यदि आप भी अपनी मसल्स को मजबूत बनाना चाहते हैं तो बेझिझक पनीर चुनें। इसका उच्च प्रोटीन, हड्डियों के स्वास्थ्य को बेहतर करता है और शरीर की ताकत बढाने में मदद करता है।

वजन घटाने के लिए -

अगर आप भी ओवर वेट हैं और अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आप छोले चुनें। इसमें कैलोरी और वसा कम होती है, जबकि फाइबर ज्यादा मात्रा में होता है। फाइबर की उपस्थिति आपको ज्यादा खाने से रोकती है, जिससे वजन कम होने में मदद मिलती है। फाइबर आंतों के स्वास्थ्य के लिए भी उत्तम है।

खाने की जरूरत के अनुसार -

अगर आप शाकाहारी हैं या आपका शरीर दूध से बने उत्पाद नहीं पचा पाता है तो आपको बिना चिंता के अपनी डाइट में छोले शामिल कर लेना चाहिए।

Updated on:

09 Dec 2025 02:54 pm

Published on:

09 Dec 2025 02:26 pm

Hindi News / Health / Chickpeas vs Paneer: पनीर या छोले! जानिए आपकी डाइट के लिए कौन है ज्यादा फायदेमंद?

