Heart Attack in Children: 9 साल के बच्चे की हार्ट अटैक से मौत, कार्डियोलॉजिस्ट से जानें क्यों बढ़ रहें हैं ये मामले

मृतक बच्चे का नाम निशांत था, जो अपने माता-पिता चंद्रशेखर और नविता का इकलौता बेटा था। परिवार के अनुसार, वह अपने परिवार के साथ गांव के बाहर स्थित शिव मंदिर में एक कार्यक्रम में गया था। वहां वह बाकी बच्चों के साथ खेल रहा था और पूरी तरह ठीक लग रहा था। लेकिन अचानक खेलते-खेलते वह जमीन पर गिर पड़ा। पहले तो किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन जब वह उठ नहीं पाया तो परिवार घबरा गया। तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया।