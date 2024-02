Good News! बच्चों के कैंसर का इलाज आसान, पर सावधानी ज़रूरी! पहचानें शुरुआती लक्षण

Submitted by:

Published: Feb 16, 2024

Health News : अच्छी खबर है! बच्चों में होने वाले कैंसर (Childhood cancer)का इलाज बड़ों के मुकाबले काफी आसान है! डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चों में कैंसर (Childhood cancer) ठीक होने की दर 20-25% ज्यादा है, और वो इलाज भी बेहतर सह लेते हैं। हर साल दुनियाभर में 4 लाख से ज्यादा बच्चों में कैंसर पाया जाता है, जिनमें से 50,000 भारत में होते हैं। बच्चों के कैंसर के इलाज के लिए खास तरीकों की जरूरत होती है, जिससे उनका कैंसर ठीक हो और उनकी ज़िंदगी की गुणवत्ता भी अच्छी बनी रहे।

Childhood Cancers Have Higher Cure Rates, But Early Detection is Key