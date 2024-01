Submitted by:

जयपुरPublished: Jan 18, 2024 07:04:23 am

चीन के वैज्ञानिक कोरोना के एक नए म्यूटेंट वायरस पर प्रयोग कर रहे हैं, जो "मानवीकृत" चूहों में 100% मौत का कारण बन सकता है। यह अध्ययन अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है।

China Identify New Covid Variant with High Mortality Rate in Mice