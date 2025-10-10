China News: दर्द मिटाने के लिए महिला ने निगल लिए 8 जिंदा मेंढक, जानिए डॉक्टरों ने क्या कहा

यह मामला चीन के झेजियांग प्रांत का है। बुजुर्ग महिला, जिनका नाम झांग बताया जा रहा है, कई सालों से हर्नियेटेड डिस्क (कमर की डिस्क खिसकने) की बीमारी से जूझ रही थीं। किसी ने उन्हें एक लोक उपचार (folk remedy) बताया कि अगर जिंदा मेंढक निगल लिए जाएं तो कमर दर्द ठीक हो सकता है। झांग ने अपने परिवार से छोटे मेंढक पकड़ने को कहा लेकिन वजह नहीं बताई। पहले दिन उन्होंने तीन जिंदा मेंढक निगल लिए और अगले दिन पांच और। कुछ ही देर बाद उन्हें तेज पेट दर्द और चलने में तकलीफ होने लगी।