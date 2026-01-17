Norovirus outbreak: कोरोना के बाद अब नोरोवायरस का डर? चीन में स्कूल के 100 से ज्यादा बच्चे अचानक हुए बीमार

Norovirus outbreak: चीन के दक्षिणी प्रांत गुआंगडोंग के फोशान शहर में स्थित एक सीनियर हाई स्कूल में नोरोवायरस संक्रमण के मामले सामने आए हैं। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक, जिंगहुई मिडिल स्कूल के कुल 103 छात्र इस वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। राहत की बात यह है कि किसी भी छात्र की हालत गंभीर नहीं है और सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं।