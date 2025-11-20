Chronic Disease: ICMR रिपोर्ट, टाइप 2 डायबिटीज से दिल की बीमारी तक… भारत में 56% केस एक ही फैक्टर से जुड़े

ICMR के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के अनुसार, यदि लोग स्वस्थ भोजन और सक्रिय दिनचर्या अपनाएं, तो हार्ट डिजीज और हाई BP के कई मामले रोके जा सकते हैं।सबसे महत्वपूर्ण बात 80% तक टाइप-2 डायबिटीज सिर्फ जीवनशैली सुधारकर टाली जा सकती है।लेकिन समस्या सिर्फ कैलोरी की नहीं है। देश में बड़ी आबादी ऐसे आहार खा रही है जिनमें ऊर्जा तो है, लेकिन विटामिन, मिनरल और आवश्यक पोषक तत्व बहुत कम हैं, जिससे माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बनती जा रही है। भारतीय अभी भी चावल-गेहूं जैसे अनाजों पर ज्यादा निर्भर हैं, जिससे प्रोटीन और अच्छे फैट की कमी आम हो गई है।