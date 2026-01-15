Cold Hands in Winter: बर्फ जैसे ठंडे हाथ? इसे सिर्फ सर्दी समझने की भूल न करें, ये 5 गंभीर बीमारियां दे रही हैं दस्तक!

Cold Hands in Winter (photo- gemini ai)
Cold Hands in Winter: सर्दियों का मौसम आते ही शरीर में कई तरह की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। ठंड बढ़ते ही रोज़मर्रा की दिनचर्या, आराम और सेहत पर असर पड़ता है। इन्हीं में से एक बहुत आम समस्या है हाथों का ज्यादा ठंडा रहना। अक्सर लोग इसे मौसम का असर मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कई बार ठंडे हाथ किसी अंदरूनी स्वास्थ्य समस्या का संकेत भी हो सकते हैं।
ठंड में शरीर खुद को बचाने के लिए एक प्राकृतिक प्रक्रिया अपनाता है। जब तापमान गिरता है, तो शरीर दिल और दिमाग जैसे जरूरी अंगों को गर्म रखने के लिए त्वचा के पास मौजूद छोटी रक्त नलिकाओं को सिकोड़ देता है। इसे वेसोकंस्ट्रिक्शन कहते हैं। चूंकि हाथ दिल से सबसे दूर होते हैं और उनका सतह क्षेत्र ज्यादा होता है, इसलिए वे जल्दी ठंडे हो जाते हैं। लेकिन अगर हाथ जरूरत से ज्यादा ठंडे रहते हैं, तो इसके पीछे और भी वजहें हो सकती हैं।
रेनॉड्स फिनोमेनन (Raynaud’s Phenomenon)- इस स्थिति में ठंड या तनाव के कारण उंगलियों की रक्त नलिकाएं जरूरत से ज्यादा सिकुड़ जाती हैं। इससे उंगलियां ठंडी, सुन्न और दर्दनाक हो सकती हैं। कई बार उंगलियों का रंग सफेद, नीला और फिर लाल हो जाता है।
खराब ब्लड सर्कुलेशन- Peripheral Artery Disease (PAD) जैसी बीमारियों में नसों में फैट जमने से खून का बहाव कम हो जाता है, जिससे हाथ ठंडे महसूस होते हैं।
हाइपोथायरॉइडिज्म- अगर थायरॉइड ठीक से काम नहीं कर रहा, तो शरीर की मेटाबॉलिज्म धीमी हो जाती है। इसका असर ब्लड सर्कुलेशन पर पड़ता है और व्यक्ति को ज्यादा ठंड लगती है।
एनीमिया- आयरन या विटामिन B12 की कमी से खून में ऑक्सीजन पहुंचाने की क्षमता घट जाती है, जिससे हाथ-पैर ठंडे रह सकते हैं।
डायबिटीज- ज्यादा ब्लड शुगर नसों और नर्व्स को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे हाथों का तापमान सही से नियंत्रित नहीं हो पाता।
तनाव और चिंता- ज्यादा स्ट्रेस में शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है, जिससे खून हाथों की बजाय मांसपेशियों की ओर ज्यादा जाता है और हाथ ठंडे पड़ जाते हैं।
गर्म कपड़े पहनें: अच्छे ग्लव्स या मिट्टन पहनें और शरीर को ढककर रखें।
एक्टिव रहें: हल्की एक्सरसाइज, टहलना या हाथों की मूवमेंट से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है।
बाहरी गर्माहट लें: गुनगुना पानी, गर्म चाय या हैंड वॉर्मर का इस्तेमाल करें।
डाइट पर ध्यान दें: आयरन और विटामिन B से भरपूर खाना खाएं और पानी खूब पिएं।
तनाव कम करें: योग, ध्यान और गहरी सांस लेने की आदत डालें।
अगर हाथ गर्म मौसम में भी ठंडे रहते हैं या इनके साथ उंगलियों का रंग बदलना, घाव का देर से भरना, तेज दर्द या सुन्नपन शरीर के सिर्फ एक हिस्से में लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।
