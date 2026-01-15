15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Cold Hands in Winter: बर्फ जैसे ठंडे हाथ? इसे सिर्फ सर्दी समझने की भूल न करें, ये 5 गंभीर बीमारियां दे रही हैं दस्तक!

Cold Hands in Winter: सर्दियों में हाथों का ज्यादा ठंडा रहना नॉर्मल है या बीमारी का संकेत? जानिए एनीमिया, थायरॉइड, डायबिटीज और ठंडे हाथों से राहत के उपाय।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Jan 15, 2026

Cold Hands in Winter

Cold Hands in Winter (photo- gemini ai)

Cold Hands in Winter: सर्दियों का मौसम आते ही शरीर में कई तरह की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। ठंड बढ़ते ही रोज़मर्रा की दिनचर्या, आराम और सेहत पर असर पड़ता है। इन्हीं में से एक बहुत आम समस्या है हाथों का ज्यादा ठंडा रहना। अक्सर लोग इसे मौसम का असर मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कई बार ठंडे हाथ किसी अंदरूनी स्वास्थ्य समस्या का संकेत भी हो सकते हैं।

सर्दियों में हाथ क्यों ठंडे हो जाते हैं?

ठंड में शरीर खुद को बचाने के लिए एक प्राकृतिक प्रक्रिया अपनाता है। जब तापमान गिरता है, तो शरीर दिल और दिमाग जैसे जरूरी अंगों को गर्म रखने के लिए त्वचा के पास मौजूद छोटी रक्त नलिकाओं को सिकोड़ देता है। इसे वेसोकंस्ट्रिक्शन कहते हैं। चूंकि हाथ दिल से सबसे दूर होते हैं और उनका सतह क्षेत्र ज्यादा होता है, इसलिए वे जल्दी ठंडे हो जाते हैं। लेकिन अगर हाथ जरूरत से ज्यादा ठंडे रहते हैं, तो इसके पीछे और भी वजहें हो सकती हैं।

ठंडे हाथों के संभावित कारण

रेनॉड्स फिनोमेनन (Raynaud’s Phenomenon)- इस स्थिति में ठंड या तनाव के कारण उंगलियों की रक्त नलिकाएं जरूरत से ज्यादा सिकुड़ जाती हैं। इससे उंगलियां ठंडी, सुन्न और दर्दनाक हो सकती हैं। कई बार उंगलियों का रंग सफेद, नीला और फिर लाल हो जाता है।

खराब ब्लड सर्कुलेशन- Peripheral Artery Disease (PAD) जैसी बीमारियों में नसों में फैट जमने से खून का बहाव कम हो जाता है, जिससे हाथ ठंडे महसूस होते हैं।

हाइपोथायरॉइडिज्म- अगर थायरॉइड ठीक से काम नहीं कर रहा, तो शरीर की मेटाबॉलिज्म धीमी हो जाती है। इसका असर ब्लड सर्कुलेशन पर पड़ता है और व्यक्ति को ज्यादा ठंड लगती है।

एनीमिया- आयरन या विटामिन B12 की कमी से खून में ऑक्सीजन पहुंचाने की क्षमता घट जाती है, जिससे हाथ-पैर ठंडे रह सकते हैं।

डायबिटीज- ज्यादा ब्लड शुगर नसों और नर्व्स को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे हाथों का तापमान सही से नियंत्रित नहीं हो पाता।

तनाव और चिंता- ज्यादा स्ट्रेस में शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है, जिससे खून हाथों की बजाय मांसपेशियों की ओर ज्यादा जाता है और हाथ ठंडे पड़ जाते हैं।

ठंडे हाथों से राहत पाने के आसान उपाय

गर्म कपड़े पहनें: अच्छे ग्लव्स या मिट्टन पहनें और शरीर को ढककर रखें।

एक्टिव रहें: हल्की एक्सरसाइज, टहलना या हाथों की मूवमेंट से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है।

बाहरी गर्माहट लें: गुनगुना पानी, गर्म चाय या हैंड वॉर्मर का इस्तेमाल करें।

डाइट पर ध्यान दें: आयरन और विटामिन B से भरपूर खाना खाएं और पानी खूब पिएं।

तनाव कम करें: योग, ध्यान और गहरी सांस लेने की आदत डालें।

कब डॉक्टर को दिखाना जरूरी है?

अगर हाथ गर्म मौसम में भी ठंडे रहते हैं या इनके साथ उंगलियों का रंग बदलना, घाव का देर से भरना, तेज दर्द या सुन्नपन शरीर के सिर्फ एक हिस्से में लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।

ये भी पढ़ें

Headache After Soda: दिमाग में जहर घोल रही है ये ड्रिंक? सिरदर्द को मामूली समझने की गलती पड़ेगी भारी!
स्वास्थ्य
Headache After Soda

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

15 Jan 2026 04:15 pm

Hindi News / Health / Cold Hands in Winter: बर्फ जैसे ठंडे हाथ? इसे सिर्फ सर्दी समझने की भूल न करें, ये 5 गंभीर बीमारियां दे रही हैं दस्तक!

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

H3N2 Flu Virus: वैक्सीन के बाद भी क्यों फैल रहा है ये फ्लू? एक ही सीजन में 1.2 लाख अस्पताल में भर्ती

H3N2 Flu Virus
स्वास्थ्य

Headache After Soda: दिमाग में जहर घोल रही है ये ड्रिंक? सिरदर्द को मामूली समझने की गलती पड़ेगी भारी!

Headache After Soda
स्वास्थ्य

पीरियड्स दर्द से राहत! चाय और कॉफी के अलावा ये ड्रिंक्स मददगार

period Pain Relief, Menstrual Pain Remedies, Period Cramps Solution,
लाइफस्टाइल

शर्म, खामोशी और फिर मौत…Periods के दर्द से 19 साल की लड़की की गई जान, जानें इससे बचने के उपाय

Periods Pain Death
स्वास्थ्य

Healthy Teeth Benefits: सावधान! मुंह में है एक भी सड़ा दांत? तो घट सकती है आपकी उम्र, रिसर्च में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Healthy Teeth Benefits
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.