Cold Hands in Winter: बर्फ जैसे ठंडे हाथ? इसे सिर्फ सर्दी समझने की भूल न करें, ये 5 गंभीर बीमारियां दे रही हैं दस्तक!

ठंड में शरीर खुद को बचाने के लिए एक प्राकृतिक प्रक्रिया अपनाता है। जब तापमान गिरता है, तो शरीर दिल और दिमाग जैसे जरूरी अंगों को गर्म रखने के लिए त्वचा के पास मौजूद छोटी रक्त नलिकाओं को सिकोड़ देता है। इसे वेसोकंस्ट्रिक्शन कहते हैं। चूंकि हाथ दिल से सबसे दूर होते हैं और उनका सतह क्षेत्र ज्यादा होता है, इसलिए वे जल्दी ठंडे हो जाते हैं। लेकिन अगर हाथ जरूरत से ज्यादा ठंडे रहते हैं, तो इसके पीछे और भी वजहें हो सकती हैं।