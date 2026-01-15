15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Headache After Soda: दिमाग में जहर घोल रही है ये ड्रिंक? सिरदर्द को मामूली समझने की गलती पड़ेगी भारी!

Headache After Soda: डाइट कोक और कोक जीरो में मौजूद आर्टिफिशियल स्वीटनर कुछ लोगों में माइग्रेन ट्रिगर कर सकते हैं। जानिए सिरदर्द कम करने के उपाय।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Jan 15, 2026

Headache After Soda

Headache After Soda (photo- gemini ai)

Headache After Soda: 42 साल के एक कॉरपोरेट प्रोफेशनल को शुरुआत में कभी-कभार सिरदर्द होता था। समय के साथ यह दर्द बढ़ता गया और एक दिन ऐसा आया जब उसे रोज सिरदर्द रहने लगा। हालत इतनी खराब हो गई कि न काम पर फोकस हो पाता था और न ही ठीक से नींद आती थी। परेशान होकर वह डॉक्टर के पास पहुंचा।

प्री-डायबिटीज, तनाव और गलत लाइफस्टाइल

जांच के दौरान पता चला कि वह प्री-डायबिटीज की स्टेज में है। अनियमित खान-पान, लंबे समय तक बैठकर काम करना और लगातार तनाव उसकी सेहत पर भारी पड़ रहा था। इसके अलावा उसे कोल्ड ड्रिंक की आदत थी और वह रोज तीन कैन कोक पीता था।

डाइट कोक ने बढ़ाई समस्या

ब्लड शुगर बढ़ने के बाद उसने रेगुलर कोक छोड़कर डाइट कोक पीना शुरू कर दिया। उसे लगा कि इससे शुगर कंट्रोल में रहेगी, लेकिन यहीं से परेशानी बढ़ गई। उसने बताया कि डाइट कोक पीने के आधे घंटे के अंदर उसे तेज सिरदर्द होने लगता था।

एस्पार्टेम और सिरदर्द का कनेक्शन

डाइट कोक में मौजूद आर्टिफिशियल स्वीटनर एस्पार्टेम कुछ लोगों में सिरदर्द और माइग्रेन को ट्रिगर कर सकता है। जब एस्पार्टेम शरीर में टूटता है, तो यह दिमाग के केमिकल्स जैसे सेरोटोनिन और डोपामिन को प्रभावित कर सकता है, जो दर्द और मूड को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा एस्पार्टेम का एक बायप्रोडक्ट फॉर्मल्डिहाइड भी होता है, जो संवेदनशील लोगों में एलर्जी और सिरदर्द पैदा कर सकता है। कुछ मामलों में यह दिमाग की नसों को ज्यादा उत्तेजित कर देता है, जिससे माइग्रेन की शिकायत बढ़ सकती है।

क्या कोक जीरो भी कर सकता है नुकसान?

कोक जीरो में सुक्रालोज नाम का स्वीटनर होता है। इसके सिरदर्द से सीधे जुड़े सबूत ज्यादा मजबूत नहीं हैं, लेकिन कुछ मामलों में इसे छोड़ने पर माइग्रेन में राहत मिली है। सुक्रालोज आंतों के बैक्टीरिया को प्रभावित कर सकता है, जिससे सूजन और पेट की परेशानी होती है, और यह भी सिरदर्द को बढ़ा सकती है।

क्या करें ताकि सिरदर्द कम हो

डॉक्टर ने सलाह दी कि कोल्ड ड्रिंक को धीरे-धीरे कम किया जाए। उसकी जगह नींबू पानी, नारियल पानी, फल मिला पानी, आइस्ड टी या कोल्ड ब्रू जैसे हेल्दी विकल्प अपनाए जाएं। साथ ही दिनभर पर्याप्त पानी पीना जरूरी है।

विटामिन B12 और मैग्नीशियम से मिली राहत

मरीज को विटामिन B12 और मैग्नीशियम सप्लीमेंट लेने की सलाह दी गई। ये दोनों माइग्रेन को कम करने में मदद करते हैं और नींद की क्वालिटी भी सुधारते हैं। कुछ समय बाद मरीज के सिरदर्द में कमी आई और वह बेहतर महसूस करने लगा।

ट्रिगर पहचानना है सबसे जरूरी

अगर आपको भी कोल्ड ड्रिंक या डाइट सोडा पीने के बाद सिरदर्द होता है, तो खाने-पीने और सिरदर्द का रिकॉर्ड रखें। इससे ट्रिगर समझने में मदद मिलती है। माइग्रेन या बार-बार सिरदर्द की स्थिति में डॉक्टर से सलाह लेना बेहद जरूरी है।

ये भी पढ़ें

Home Remedies For Migraine: माइग्रेन की वजह से फटता है सिर? ये 5 घरेलू उपाय दिला सकते हैं जल्दी राहत
स्वास्थ्य
Home Remedies For Migraine

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

15 Jan 2026 12:54 pm

Published on:

15 Jan 2026 12:53 pm

Hindi News / Health / Headache After Soda: दिमाग में जहर घोल रही है ये ड्रिंक? सिरदर्द को मामूली समझने की गलती पड़ेगी भारी!

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

पीरियड्स दर्द से राहत! चाय और कॉफी के अलावा ये ड्रिंक्स मददगार

period Pain Relief, Menstrual Pain Remedies, Period Cramps Solution,
लाइफस्टाइल

शर्म, खामोशी और फिर मौत…Periods के दर्द से 19 साल की लड़की की गई जान, जानें इससे बचने के उपाय

Periods Pain Death
स्वास्थ्य

Healthy Teeth Benefits: सावधान! मुंह में है एक भी सड़ा दांत? तो घट सकती है आपकी उम्र, रिसर्च में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Healthy Teeth Benefits
स्वास्थ्य

Nipah Virus Update: बंगाल में निपाह का तांडव! 2 और नर्सें वायरस की चपेट में? स्वास्थ्य विभाग के उड़े होश

Nipah Virus Update
स्वास्थ्य

Bigg Boss OTT 3 : शिवानी ही नहीं एक और कंटेस्टेंट को भी पैनिक अटैक, जानिए ये कितना खतरनाक और लक्षण क्या हैं

bigg boss tamil 9, sandra suffers panic attack, Bigg Boss OTT 3, Shivani Kumari,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.