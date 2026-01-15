Headache After Soda: दिमाग में जहर घोल रही है ये ड्रिंक? सिरदर्द को मामूली समझने की गलती पड़ेगी भारी!

डाइट कोक में मौजूद आर्टिफिशियल स्वीटनर एस्पार्टेम कुछ लोगों में सिरदर्द और माइग्रेन को ट्रिगर कर सकता है। जब एस्पार्टेम शरीर में टूटता है, तो यह दिमाग के केमिकल्स जैसे सेरोटोनिन और डोपामिन को प्रभावित कर सकता है, जो दर्द और मूड को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा एस्पार्टेम का एक बायप्रोडक्ट फॉर्मल्डिहाइड भी होता है, जो संवेदनशील लोगों में एलर्जी और सिरदर्द पैदा कर सकता है। कुछ मामलों में यह दिमाग की नसों को ज्यादा उत्तेजित कर देता है, जिससे माइग्रेन की शिकायत बढ़ सकती है।