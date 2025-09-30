‘मैं बस सोती हूं’, लिवर कैंसर रिकवरी के बाद Dipika Kakkar का ऐसा है हाल, जानें सर्जरी के बाद शरीर पर क्या होता है असर

लिवर शरीर का बेहद जरूरी अंग है, जो पाचन में मदद करता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और एनर्जी स्टोर करता है। सर्जरी और इलाज के बाद लिवर की क्षमता कुछ समय के लिए कम हो जाती है। ऐसे में मरीजों को कई हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, जैसे लगातार थकान (Fatigue), भूख कम लगना, शरीर और पेट में असहजता, वजन घटना, कमजोरी और ऊर्जा की कमी, यह थकान सामान्य थकान से अलग होती है। कई बार नींद लेने के बाद भी कमजोरी बनी रहती है।