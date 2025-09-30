Patrika LogoSwitch to English

‘मैं बस सोती हूं’, लिवर कैंसर रिकवरी के बाद Dipika Kakkar का ऐसा है हाल, जानें सर्जरी के बाद शरीर पर क्या होता है असर

Liver Cancer Recovery Effects: लिवर कैंसर सर्जरी के बाद थकान, कमजोरी और भूख न लगना आम है। जानें कैसे पौष्टिक आहार, हाइड्रेशन, आराम और हल्की गतिविधियां रिकवरी में मदद करती हैं।

2 min read

भारत

image

Dimple Yadav

Sep 30, 2025

Dipika Kakkar

Dipika Kakkar (photo- insta @ms.dipika)

Liver Cancer Recovery Effects: टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ (Dipika Kakar) ने हाल ही में अपने व्लॉग में बताया कि वह लिवर कैंसर सर्जरी के बाद रिकवरी में हैं और इसी वजह से व्लॉगिंग नहीं कर पा रही हैं। उन्होंने साफ कहा कि उनकी प्राथमिकता इस समय सिर्फ अपनी हेल्थ और बच्चे (रूहान) की देखभाल है। कई बार उनका शरीर थककर जवाब दे देता है और उन्हें आराम करना पड़ता है।

दीपिका ने बताया कि कैंसर सर्जरी के के बाद कई बार ऐसा होता है जब मेरा शरीर बस हार मान लेता है, और मैं बस सो जाती हूं। यह बात उन सभी लोगों के लिए अहम है जो किसी बड़ी बीमारी के बाद जल्दबाजी में सामान्य जीवन जीने लगते हैं। तो आइए जानते हैं कि लिवर कैंसर सर्जरी के बाद शरीर पर कैसा असर दिखाई देता है।

लिवर कैंसर सर्जरी के बाद शरीर पर असर

लिवर शरीर का बेहद जरूरी अंग है, जो पाचन में मदद करता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और एनर्जी स्टोर करता है। सर्जरी और इलाज के बाद लिवर की क्षमता कुछ समय के लिए कम हो जाती है। ऐसे में मरीजों को कई हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, जैसे लगातार थकान (Fatigue), भूख कम लगना, शरीर और पेट में असहजता, वजन घटना, कमजोरी और ऊर्जा की कमी, यह थकान सामान्य थकान से अलग होती है। कई बार नींद लेने के बाद भी कमजोरी बनी रहती है।

क्यों जरूरी है धीरे-धीरे रिकवरी करना?

स्टेज-2 लिवर कैंसर से उबरना आसान नहीं होता। इस दौरान शरीर ने सर्जरी, दवाओं और कभी-कभी कीमोथेरेपी जैसी प्रक्रियाओं को सहा होता है। ऐसे में जल्दीबाजी में जयादा काम करना शरीर को और नुकसान पहुंचा सकता है। डॉक्टरों और एक्सपर्ट्स के अनुसार, रिकवरी के दौरान शरीर को आराम देना और धीरे-धीरे एक्टिविटी बढ़ाना सबसे बेहतर तरीका है।

हेल्दी रिकवरी के लिए जरूरी टिप्स

साइकोथेरेपिस्ट धरा घुंटला के मुताबिक, सही लाइफस्टाइल अपनाकर रिकवरी तेज की जा सकती है।

पौष्टिक आहार लें – विटामिन, मिनरल और प्रोटीन से भरपूर हल्का भोजन करें। तेल-मसालेदार खाने से बचें।

छोटे-छोटे मील्स खाएं – दिन में बार-बार थोड़ा-थोड़ा खाना खाने से पाचन आसान होता है।

हाइड्रेटेड रहें – पर्याप्त पानी और हेल्दी फ्लूइड्स लें।

आराम करें – नींद पूरी लें और शरीर को ओवरलोड न करें।

हल्की-फुल्की गतिविधि करें – छोटी वॉक करें, इससे धीरे-धीरे एनर्जी बढ़ती है।

मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें – पॉजिटिव सोच और परिवार का सपोर्ट भी रिकवरी में अहम रोल निभाता है।

सिंपल चीज भी लग रही बोझिल… Dipika Kakar ने कैंसर इलाज पर शेयर किया अनुभव, जानिए ऐसा क्यों
स्वास्थ्य

Hindi News / Health / 'मैं बस सोती हूं', लिवर कैंसर रिकवरी के बाद Dipika Kakkar का ऐसा है हाल, जानें सर्जरी के बाद शरीर पर क्या होता है असर

स्वास्थ्य

