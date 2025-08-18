सिंपल चीज भी लग रही बोझिल… Dipika Kakar ने कैंसर इलाज पर शेयर किया अनुभव, जानिए ऐसा क्यों

सर्जरी के बाद दीपिका ने अपने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें भी शेयर कीं। इनमें उन्होंने ब्लैक आउटफिट और हैवी ज्वेलरी पहन रखी थी। उनकी पिक्चर्स से साफ दिखता था कि वह चाहकर भी अपनी मुस्कान और आत्मविश्वास को कम नहीं होने देना चाहतीं। अपने यूट्यूब चैनल पर दीपिका ने बताया कि उन्होंने हाल ही में टारगेटेड थेरेपी शुरू की है। अब उन्हें रोज़ सुबह नाश्ते के बाद दवाई लेनी होती है। उन्होंने कहा कि अभी तक कोई साइड इफेक्ट महसूस नहीं हुआ है, लेकिन डॉक्टरों ने पहले से ही सावधानियां बताई हैं जैसे ज्यादा पानी पीना और खुद को हाइड्रेटेड रखना।