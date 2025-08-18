Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

स्वास्थ्य

सिंपल चीज भी लग रही बोझिल… Dipika Kakar ने कैंसर इलाज पर शेयर किया अनुभव, जानिए ऐसा क्यों

Dipika Kakar health journey: टीवी अदाकारा दीपिका कक्कड़ लिवर कैंसर से जूझ रही हैं। 14 घंटे लंबी सर्जरी और टारगेटेड थेरेपी के बाद वह धीरे-धीरे रिकवरी कर रही हैं। सोशल मीडिया पर वह अपनी हेल्थ जर्नी शेयर कर फैंस से जुड़े रहती हैं। जानिए उनकी हिम्मत और संघर्ष की पूरी कहानी।

भारत

Dimple Yadav

Aug 18, 2025

dipika-kakar
dipika kakar (photo- insta @ms.dipika

Dipika Kakar health journey: टीवी की मशहूर अदाकारा दीपिका कक्कड़, जिन्हें लोग ससुराल सिमर का में उनके किरदार से आज भी याद करते हैं, इन दिनों एक मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। उन्हें इस साल मई में स्टेज 2 लिवर कैंसर का पता चला था। जून में उनकी 14 घंटे लंबी सर्जरी हुई और 11 दिन अस्पताल में रहने के बाद उन्हें छुट्टी मिली। अब वह धीरे-धीरे रिकवरी की राह पर हैं और अपने फैंस को सोशल मीडिया के जरिए अपडेट देती रहती हैं।

इंस्टाग्राम पर शेयर की झलक

हाल ही में दीपिका ने इंस्टाग्राम स्टोरी में एक सेल्फी शेयर की। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन शब्दों में दर्द साफ झलक रहा था। उन्होंने लिखा "ऐसे दिन जब इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है और छोटी-छोटी चीजें भी भारी लगने लगती हैं। इस मैसेज ने उनके चाहने वालों को झकझोर दिया और सब उनकी हिम्मत की तारीफ करने लगे।

ये भी पढ़ें

कैंसर से हुई दीपिका कक्कड़ की हालत खराब, झड़ रहे बाल, बॉडी पर लाल निशान, मांगी खुद के लिए दुआ
TV न्यूज
Dipika kakar condition

जन्मदिन पर भावुक संदेश

6 अगस्त को दीपिका ने अपना 39वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर उन्होंने अपने फॉलोअर्स को एक खास मैसेज लिखा। उन्होंने कहा कि आज मेरा जन्मदिन मेरे और मेरे परिवार के लिए अलग और खास था। आप सबके प्यार और दुआओं की वजह से मैं मुस्कुरा पाई। दिल से आप सबका धन्यवाद। उनकी ये बातें दिखाती हैं कि मुश्किल दौर में भी वह अपने फैंस और परिवार से मिलने वाले सपोर्ट को कितनी अहमियत देती हैं।

मुश्किल हालात में भी पॉजिटिव

सर्जरी के बाद दीपिका ने अपने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें भी शेयर कीं। इनमें उन्होंने ब्लैक आउटफिट और हैवी ज्वेलरी पहन रखी थी। उनकी पिक्चर्स से साफ दिखता था कि वह चाहकर भी अपनी मुस्कान और आत्मविश्वास को कम नहीं होने देना चाहतीं। अपने यूट्यूब चैनल पर दीपिका ने बताया कि उन्होंने हाल ही में टारगेटेड थेरेपी शुरू की है। अब उन्हें रोज़ सुबह नाश्ते के बाद दवाई लेनी होती है। उन्होंने कहा कि अभी तक कोई साइड इफेक्ट महसूस नहीं हुआ है, लेकिन डॉक्टरों ने पहले से ही सावधानियां बताई हैं जैसे ज्यादा पानी पीना और खुद को हाइड्रेटेड रखना।

ये भी पढ़ें

कैंसर के ट्रीटमेंट से दीपिका कक्कड़ को हो रही है दिक्कत, फोटो शेयर करते हुए लिखा- वो दिन जब…
TV न्यूज
Dipika Kakar Cancer Treatment

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Healthy Lifestyle

Published on:

18 Aug 2025 02:16 pm

Hindi News / Health / सिंपल चीज भी लग रही बोझिल… Dipika Kakar ने कैंसर इलाज पर शेयर किया अनुभव, जानिए ऐसा क्यों

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.