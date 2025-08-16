कैंसर के ट्रीटमेंट से दीपिका कक्कड़ को हो रही है दिक्कत, फोटो शेयर करते हुए लिखा- वो दिन जब…

Dipika Kakar Cancer Treatment Side Effects: टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ अपने कैंसर को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। हाल ही में दीपिका ने कैंसर ट्रीटमेंट के बाद शरीर में हो रहे बदलावों को लेकर बात की थी। उन्होंने बताया था कि उनके बाल झड़ना शुरू हो गए हैं और बॉडी पर लाल निशान आ गए हैं। दीपिका ने अपने दर्द पर बात करते हुए अपने फैंस से खुद के लिए दुआ मांगने को कहा था। अब लगभग 24 घंटे बाद ही दीपिका ने अपनी एक तस्वीर शेयर की है साथ ही एक इमोशनल मैसेज भी लिखा है। अब एक्ट्रेस की हालत देखकर उनके फैंस भी नर्वस हो गए हैं और उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं।
दीपिका कक्कड़ सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह अपने फैंस को अपनी जिंदगी के हर दुख और दुख बताती नजर आती हैं। उन्होंने अपना कैंसर के बारे में फैंस को सोशल मीडिया के जरिए ही बताया था। अब उसके साइड इफेक्ट के बारे में भी दीपिका खुलकर बात कर रही हैं। दीपिका कक्कड़ ने अपनी जो फोटो शेयर की है उसमें वह टेबल पर अपने हाथ रखे हुए हैं और हाथ पर ही अपना सर रखकर कैमरे को देख रही हैं।
दीपिका ने फोटो शेयर करते हुए पोस्ट में लिखा, ‘वो दिन जब ट्रीटमेंट काफी हार्ड होता है और सिंपल चीज भी हैवी फील होती है’ इस पोस्ट को देखकर उनके फैंस ने कमेंट की लाइन लगा दी है। कोई एक्ट्रेस से उनकी सेहत के बारे में पूछ रहा है तो कोई उन्हें जल्द ठीक होने की तसल्ली दे रहा है। वहीं, उनके फैंस ऐसे भी हैं जो उनके लिए भगवान से दुआ मांग रहे हैं और उन्हें कैंसर से लड़ने की हिम्मत दे रहे हैं।
बता दें, दीपिका कक्कड़ पिछले 2 महीने से फैंस के साथ अपनी कैंसर के बाद की जर्नी को शेयर कर रही हैं। दीपिका को लिवर का कैंसर है जो स्टेज 2 पर ही डिटेक्ट हो गया था, जिसके बाद उन्होंने इसकी सर्जरी भी करवा ली हैं अब डॉक्टर्स ने उन्हें सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि कैंसर का खतरा अभी भी बना हुआ है। अब उनकी दवाइयां चल रही हैं जिसकी वजह से उनकी बॉडी पर उसके रिएक्शन साफ दिखाई दे रहे हैं और यही दीपिका को दिकक्त दे रहा है।