कैंसर के ट्रीटमेंट से दीपिका कक्कड़ को हो रही है दिक्कत, फोटो शेयर करते हुए लिखा- वो दिन जब…

Dipika Kakar Cancer Treatment Side Effects: टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ अपने कैंसर को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। हाल ही में दीपिका ने कैंसर ट्रीटमेंट के बाद शरीर में हो रहे बदलावों को लेकर बात की थी। उन्होंने बताया था कि उनके बाल झड़ना शुरू हो गए हैं और बॉडी पर लाल निशान आ गए हैं। दीपिका ने अपने दर्द पर बात करते हुए अपने फैंस से खुद के लिए दुआ मांगने को कहा था। अब लगभग 24 घंटे बाद ही दीपिका ने अपनी एक तस्वीर शेयर की है साथ ही एक इमोशनल मैसेज भी लिखा है। अब एक्ट्रेस की हालत देखकर उनके फैंस भी नर्वस हो गए हैं और उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं।