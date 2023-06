अगर पैरों में लगातार हो रहा है दर्द, इन गंभीर बीमारियों का है संकेत, जानिए इसके 6 कारण

जयपुरPublished: Jun 13, 2023 03:03:38 pm Submitted by: MANOJ VASHISTH

Causes of pain, swelling and stiffness in the feet: पैरों में दर्द, ऐंठन या क्रैम्प्स अगर आपको लगातार हो रहा तो समझ लें आपका शरीर 6 में से किसी एक बीमारी का शिकार हो रहा है। पैरों में दर्द से आप अपनी बीमारी को पहचान सकते हैं।

Causes of pain, swelling and stiffness in the feet

Causes of pain, swelling and stiffness in the feet: पैरों में दर्द, ऐंठन या क्रैम्प्स अगर आपको लगातार हो रहा तो समझ लें आपका शरीर 6 में से किसी एक बीमारी का शिकार हो रहा है। पैरों में दर्द से आप अपनी बीमारी को पहचान सकते हैं।