Slow down aging : वैज्ञानिकों का दावा, कहा - बढ़ती हुई उम्र को रोका जा सकता है, जानिए कैसे

Slow down aging : वैज्ञानिकों का दावा, कहा - बढ़ती हुई उम्र को रोका जा सकता है, जानिए कैसे

Amino acid that could help slow aging : हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के साथ ही बीमारियों और कुपोषण से बचने के लिए विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत होती है। उन्हीं पोषक तत्वों में से एक अमीनो एसिड भी है। मानव शरीर का बीस प्रतिशत भाग प्रोटीन से बना होता है। लगभग सभी जैविक प्रक्रियाओं में प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अमीनो एसिड इसके निर्माण कार्य में मदद करता हैं। टॉरिन एक एमिनो एसिड (Taurine may slow ageing process,) है जो मानव शरीर में उत्पन्न होता है और कुछ खाद्य पदार्थों में चूहों और बंदरों में उम्र बढ़ने (slow aging) को धीमा करने से जुड़ा होता है।