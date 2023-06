Swelling in the body : चेहरे से लेकर हाथ-पैर तक में आ रही सूजन, पहचानें किस बीमारी का है संकेत

जयपुरPublished: Jun 12, 2023 05:48:47 pm Submitted by: MANOJ VASHISTH

Causes of swelling in the body: शरीर में सूजन होना किसी न किसी बीमारी का संकेत होता है। कई बार सूजन किसी खास जगह नजर आती है, जैसे चेहरे, हाथ-पैर या पूरे शरीर में। हालांकि, सूजन कोई बीमारी नहीं, लेकिन सूजन बीमारी का संकेत जरूर होता हैं।

Causes of swelling in the body

Causes of swelling in the body: शरीर में सूजन होना किसी न किसी बीमारी का संकेत होता है। कई बार सूजन किसी खास जगह नजर आती है, जैसे चेहरे, हाथ-पैर या पूरे शरीर में। हालांकि, सूजन कोई बीमारी नहीं, लेकिन सूजन बीमारी का संकेत जरूर होता हैं।